UPS: Technische Störung legt beliebten Service lahm – Kunden bangen um Pakete

Riesen-Panne bei UPS! Der US-Paketdienstleister weist eine üble Störung auf. Tausende Nutzer haben deshalb am Montag (13. März) mit heftigen Problemen zu kämpfen.

Der Login bei UPS funktioniert nicht, auch die Sendungsverfolgung kann nicht aufgerufen werden. Vor allem beim Aufrufen der UPS-Webseite kommt es zu Ausfällen.

UPS: Störung! Wo Kunden betroffen sind

Auf den Social-Media-Kanälen der US-Konzerns gibt es noch keinerlei Erklärung für diese Störungen. Wann also bei UPS wieder alles im Lot ist und die Funktionen wieder zur Verfügung stehen, ist unklar.

Mehr News:

Die Probleme sind nicht nur regional beschränkt, sondern scheinen in ganz Deutschland vorhanden zu sein, so u.a. in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt a.M.