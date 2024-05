Unwetter fegt über Bayern hinweg ++ Gewitter legt Augsburg lahm!

Mit den vielen heftigen Unwettern am Pfingstwochenende, die Deutschland Schach hielten, war es nicht getan. Auch die letzten Tage im Mai wollen es noch einmal wissen. Besonders betroffen ist derzeit Bayern. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Montagvormittag (27. Mai) eine Unwettervorhersage herausgegeben – die sich bewahrheitet hat.

Neben Landkreisen wie Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen sowie München wurde vor allem Augsburg vom Unwetter heimgesucht. Das Gewitter sorgte vielerorts für Stromausfälle.

Unwetter: Augsburg ohne Strom

Augsburg wurde von dem Unwetter Am Montagabend schwer getroffen. In verschiedenen Teilen der Stadt fiel der Strom aus. Nach Angaben der Augsburger Allgemeinen war das gesamte Stadtgebiet betroffen. Durch das heftige Unwetter wurden zudem Fahrbahnen überflutet und Brandmeldeanlagen ausgelöst. Auch viele Aufzüge blieben durch den Stromausfall stecken. In etwa acht Fällen waren Personen in Aufzügen eingeschlossen und mussten von den Einsatzkräften befreit werden.

Erst nach über einer Stunde gab es jetzt erste Meldungen, dass der Strom wieder da ist und Ampeln wieder funktionieren.

Weitere Informationen folgen in Kürze.