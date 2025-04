Hund landet im Tierheim – beim Blick auf sein Fell trifft Pfleger der Schlag

Wer im Tierheim arbeitet, braucht Nerven aus Stahl, denn Mitarbeiter befassen sich regelmäßig mit den Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge. Was sie während ihrer Arbeit erleben, macht sie nicht selten fassungslos und traurig.

So geht es jetzt auch den Mitarbeitern des Maricopa Tierheims in den USA, das sich dafür einsetzt, Hunden ein besseres Leben zu ermöglichen. Beim Blick auf das Fell eines Hundes trifft sie der Schlag.

Hund landet mit pinkem Fell im Tierheim

In einem Instagram-Video zeigen sie Hündin Luna, dessen Fell verfärbt wurde. Dazu schreiben die Tierheim-Mitarbeiter: „Wir stellen vor: Luna, Präsidentin des Pink Puppy Clubs! Sie wurde als Streunerin mit einer sehr ungewöhnlichen Fellfarbe gefunden.“ Das Fell, das eigentlich weiß sein sollte, war stattdessen knall pink. Dieser Zustand soll nach Angaben der Mitarbeiter wohl nicht dauerhaft sein. Wie es zu dieser Verfärbung kam, ist allerdings nicht bekannt.

Nach Angaben des Tierheims ist die Hündin 10 Jahre alt, klug, verspielt, kann einige Tricks und mag Leckerlis und andere Hunde. Aufgrund des Mikrochips gehen die Pfleger davon aus, dass Luna zuvor schon eine Familie gehabt hat. Genau die wollten sie dann kontaktieren.

Happy End für Luna aus den USA

„Wir haben alles versucht, ihre Besitzer zu erreichen. Wir haben sie angerufen, per SMS und Brief kontaktiert. Sogar ein Hundefriseur, der Luna kannte, hat sich bei uns gemeldet und uns die Kontaktdaten des potenziellen Besitzers gegeben – leider ohne Erfolg“, erklärte Kim Powell von der Tierschutzbehörde in einem Gespräch mit dem US-Magazin Newsweek. Nach fünf Tagen wurde Luna von dem Tierheim deshalb in die Vermittlung aufgenommen.

Mittlerweile befindet sie sich nicht mehr in dem Tierheim, denn sie hat ein neues Zuhause gefunden. „Luna wurde am 27. März von jemandem adoptiert, der ihr virales Video online gesehen hatte“, sagte Powell dem US-Magazin. Für sie gab es also trotz Strapazen ein Happy End.