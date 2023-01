Thermomix: Frau will Portion wiegen und fällt fast vom Glauben ab – DIESES Problem haben alle Geräte

Wer sich beim Kochen oder Backen nicht an die genauen Mengenangaben hält, wird am Ende oftmals böse überrascht. Ein Glück, dass es inzwischen Geräte wie den Thermomix gibt, die selbst die ahnungslosesten Küchenfreunde zu wahren Sterneköchen werden lassen – oder ist darauf etwa kein Verlass? Eine Hobby-Köchin machte jedenfalls eine nicht ganz so erfreuliche Entdeckung – und die betrifft jeden Thermomix!

Via Facebook berichtete die Frau kurz nach dem Einkaufen mit einem Beweisbild, dass in ihrem Einkaufswagen offenbar eine regelrechte „Mogelpackung“ gelandet sei. „Das kann doch nicht wahr sein, dass man 400 Gramm feinstes Bio-Rindergulasch kauft, aber es sind nur 380 Gramm drin. Ich finde das echt unglaublich“, schimpfte die Kundin und machte damit in erster Linie den Discounter verantwortlich.

Thermomix-Waage ist ungenau

Einigen anderen Nutzern ist hingegen prompt klar, wo das eigentliche Problem liegt – nämlich am Thermomix, den die Frau zum Wiegen nutzt. „Ich hoffe, du weißt, dass die Thermomix-Waage eine Toleranz von plus-minus 30 Gramm hat […] Aber erstmal die Schuld auf andere schieben“, konterte ein User unter dem Beschwerde-Post.

Das Thermomix-Problem beim Wiegen machte der Hersteller Vorwerk sogar schon auf seiner eigenen Homepage öffentlich. Für einige Kunden dennoch ärgerlich – immerhin können 30 Gramm weniger Zucker oder mehr Salz bei einem Rezept schon einiges bewirken.

Thermomix macht weiter Probleme

Und das war noch nicht alles rund um das beliebte Küchengerät. Seit neuestem könnte es sogar vorkommen, dass sich die Thermomix-Besitzer beim Kochen selbst in Gefahr bringen. In einer aktuellen Warnung des Herstellers heißt es nämlich, dass bei der Zubereitung mancher Rezepte „unkontrolliert Gargut austreten kann“ und die Nutzer damit verbrüht werden.

Mehrere Themen:

Zumindest haben die Thermomix-Macher die Probleme rund um das Wiegen und Köcheln direkt auf dem Schirm. Und wer weiß – vielleicht können diese ja schon bald mit dem nächsten Update der Geräte erfolgreich behoben werden.