Temu: Schon wieder! Beliebtes Produkt kann für Kinder lebensgefährlich werden

Das chinesische Online-Shopping-Portal Temu steht immer wieder wegen mangelnder Produktqualität in der Kritik. Jetzt sorgt ein neuer Fall für Aufsehen: Aufgrund von gravierenden Sicherheitsrisiken ruft Temu ein beliebtes Kinderspielzeug zurück.

Erst kürzlich hat die Stiftung Warentest Temu, Wish, Shein und weitere Plattformen wie Aliexpress, Banggood, Fruugo, Amazon Marketplace und Ebay untersucht. Insgesamt wurden 105 Elektrogeräte stichprobenartig bestellt. Dabei handelte es sich ausschließlich um günstige Geräte von Händlern aus China. Das Ergebnis hatte es in sich: So ging zum Beispiel ein Föhn in Flammen auf. Alles in allem kam Temu bei der Untersuchung aber noch ganz gut weg (>>> hier Einzelheiten).

Temu: Erstickungsgefahr durch Plüsch-Teddybär

Zugleich ist es aber erst wenige Monate her, dass ein Kind durch ein Produkt, das die Eltern auf Temu bestellt hatten, dramatische Verletzungen erlitten hat (>>> hier die ganze Geschichte). Das Kleidungsstück musste zurückgerufen werden.

+++ Temu unter Druck: Jetzt geht’s dem Online-Händler an den Kragen +++

Auch ganz aktuell läuft wieder ein Rückruf. Wie die Plattform „produktwarnung.eu“ berichtet, warnt Temu vor einem „Plüsch-Teddybären mit Halsschleife“, der über den Verkäufer „Bookfong“ auf der Plattform angeboten wurde. Hintergrund: Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich die Naht auf der Rückseite des Kuscheltiers lösen kann. Dadurch wird das Füllmaterial im Inneren leicht zugänglich – ein ernstes Risiko, vor allem für Kleinkinder.

Betroffene sollen sich an das Support-Center wenden

Das lose Füllmaterial kann von kleinen Kindern eingeatmet oder verschluckt werden. Dies kann im schlimmsten Fall zu Atemproblemen oder sogar Erstickungsgefahr führen. Eltern sollten daher dringend handeln: Der betroffene Teddybär sollte sofort aus dem Kinderzimmer entfernt und außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden.

Wer den Plüsch-Teddybären gekauft und bisher noch keine Informationen zu dem Rückruf erhalten hat, kann sich an das Support-Center von Temu wenden, um eine Rückerstattung zu beantragen. Wurde das Kuscheltier verschenkt, sollte diese Person umgehend informiert werden.

Diese Angaben zum Produkt sind wichtig:

Produkt: Plüsch-Teddybär mit Schleife

Farben: Verschiedene

Identifikationsnummer: 6712422072

Produkt-ID: 601099632805466

Verkäufer auf Temu: Bookfong

Verbraucher sollten beim Umgang mit Produkten aus Online-Shops wie Temu besonders aufmerksam sein – gerade, wenn es um Kinderspielzeug geht. Der immer wieder kommt es vor, dass sie nicht europäischen beziehungsweise deutschen Sicherheitsstandards entsprechen.