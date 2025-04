Telekom: Kunde warnt vor „Mitarbeiter“ – Unternehmen reagiert prompt

Die Telekom zählt zu den größten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Neben Festnetz und Mobilfunk bieten sie ihren Kunden auch alle möglichen Internet-Tarife an. Mittlerweile ist der Markt ziemlich hart umkämpft, da sich jeder Anbieter mit Leistung und Qualität überbieten möchte.

Die Telekom greift da auch gern mal zu besonderen Aktionen, um Kunden für sich zu gewinnen. Neben der üblichen Online-Präsenz und den Geschäften kommen nämlich auch ab und zu mal Mitarbeiter an die Haustür, um einen Vertrag an den Kunden zu bringen. Doch einer berichtet nun von einem merkwürdigen Fall…

Telekom-Kunde misstrauisch

Auf „Reddit“ schildert ein User den ungewöhnlichen Vorfall. „Ich hatte hier eben einen angeblichen Telekommitarbeiter an der Tür, komplett in Schwarz, zwar mit Telekomausweis auf der Brust und Tablet mit irgendeinem pinken Overlay in der Hand, aber das Ganze kam mir trotzdem komisch vor“, schreibt der Nutzer. Der Mitarbeiter wollte unter anderem den Vertrag und die Anschlussdose des Kunden sehen.

„Es ging die ganze Zeit um einen günstigeren Vertrag. Ich habe gemeint, dass ich letztens bei der Telekom war und mir wurde gesagt, ich hätte schon den günstigsten, was auch so war“, schildert der User weiter. Diese Redaktion hat daraufhin bei der Telekom einmal nachgehakt, was es damit auf sich hat. Konkret auf diesen Fall eingehen konnte das Unternehmen nicht. Dennoch erklärt die Telekom, wie genau der Vertrieb an der Tür im Idealfall abläuft.

So läuft der Direktvertrieb richtig ab

„Für den Direktvertrieb setzt die Telekom auf die Unterstützung von Vertriebspartnern und hat für sie klare Regeln aufgestellt: Alle Vertriebspartner der Telekom müssen mindestens zehn Pflichtschulungen erfolgreich durchlaufen. Alle haben sich dem ‚Code of Contact‘ der Telekom vertraglich verpflichtet“, heißt es gegenüber dieser Redaktion. Dazu gehört, dass die Vertriebler Telekom-Kleidung tragen, ein Ausweis mit Lichtbild in Sichthöhe und ein Autorisierungsschreiben der Telekom mit sich führen müssen.

„Darüber hinaus haben die Direktvermarkter eine Rückrufnummer dabei, über die man per Telefon den Mitarbeitenden identifizieren lassen kann“, erklärt eine Sprecherin weiter und fügt hinzu: „Für alle Beratungsgespräche im Auftrag der Telekom gilt: Die Gespräche finden grundsätzlich an der Haustür statt. Die Wohnung dürfen die Berater nur betreten, wenn sie dazu eingeladen werden.“