Telekom: Ein unachtsamer Klick, und für Kunden wird’s richtig teuer

Jeder kennt es: Tagtäglich kommen immer wieder neue Mails rein. Mal sind es angebliche Gewinnspiele oder Verlosungen, an denen man teilnehmen kann. Doch oft sind es fiese Betrugsversuche von Kriminellen. Nun hat der ein oder andere Telekom-Kunde solch eine Nachricht bekommen.

Die Mail ist nicht etwa von der Telekom, sondern wie schon erklärt von Betrügern, die damit auf die Kontaktdaten der Kunden kommen wollen. Dabei könnte schon ein Klick reichen und die Katastrophe wäre perfekt. Daher solltest du unbedingt aufpassen.

Telekom: Kunden darauf achten

„2 Neue Sprachnachrichten“ – diese Mail bekommen aktuell viele Telekom-Kunden. Dabei soll man sich eine angebliche Sprachnachricht anhören, die am 12. Juni versandt wurde. Eine Lüge, wie die Verbraucherzentrale erklärt. Es handelt sich nämlich um eine weitere fiese Betrugsmasche.

Hinter der angeblichen Telekom-Mail verbirgt sich nämlich ein Phishing-Versuch von Kriminellen, die mithilfe eines Vorwands ihre Opfer dazu bringen, auf einen Link zu klicken. Das könnte fatal werden. Denn klickt der Empfänger der Mail darauf, können die Betrüger im schlimmsten Fall auf Kundendaten zugreifen und anschließend damit auf Shoppingtour gehen. So gab es in der Vergangenheit schon viele Fälle, in denen Menschen mehrere Tausend Euro verloren haben.

Die Verbraucherzentrale erklärt, dass auch die Installation von Malware, also von Schadsoftware, die Konsequenz eines undurchdachten Klicks sein könnte. Sollte eine Software installiert sein, könnten Betrüger ihre Opfer dadurch erpressen.

Betrugsversuche nehmen immer mehr zu

Doch die Telekom-Kunden sind aktuell nicht die Einzigen, die solche Betrugsversuche erhalten. So nehmen fiese Maschen vor allem über das Telefon zu. Es wird dringend dazu geraten, bei bestimmten Nummern gar nicht dran zu gehen.

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) werden „die volkswirtschaftlichen Schäden von Cyber-Delikten, die mit gezielten Phishing-Attacken beginnen, (…) in Deutschland pro Jahr mindestens auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt“.

Solltest du also solch eine Mail erhalten, lösche sie sofort. Ansonsten könnte es bitter werden…