Telekom lockt mit verbessertem Netz – doch Kunden werden enttäuscht

Der Bösewicht will gerade ins Haus einbrechen, in der Reality-Show geht es um die letzte Rose oder man ist kurz davor, den eigenen Rekord in einem Spiel zu brechen – und plötzlich ist das Internet weg. Zu Hause eher die Ausnahme, aber im Zug kommt es immer wieder vor, dass unerwartet ein Funkloch auftaucht.

+++ Telekom, Vodafone & Co: Jetzt wird es ernst – rund 24 Millionen Kunden sind betroffen +++

Ärgerlich – aber jetzt lockt die Telekom mit einer brandneuen Lösung! Doch nicht alle können von der Erneuerung profitieren, einige werden ganz schön in die Röhre schauen. Doch wer profitiert von dem verbesserten Netz?

Telekom: Besseres Internet – doch mit zahlreichen Haken

Zunächst einmal von vorne – es geht um 5G. Das ist sozusagen der Nachfolger der 4G-Datenübertragung (also LTE). Der Ausbau dieser neuesten Form hat bereits 2019 begonnen und bis 2025 sollen 99 Prozent des Bundesgebietes mit 5G versorgt sein. Die neue Mobilfunkgeneration 5G ermöglicht eine bis zu zehnmal höhere Datenübertragung als LTE – also quasi eine Übertragung in Echtzeit.

+++ Telekom kündigt Internet-Vertrag – der Grund klingt absurd +++

Und nachdem Vodafone und O2 ihre Kunden bereits mit dem Neuesten vom Neuesten beglücken, zieht nun auch die Telekom nach. Allerdings mit einem Haken – im Gegensatz zu den anderen Konzernen bietet sie 5G ausschließlich für Gamer an. Das heißt, die Nutzer können sich unterwegs oder im heimischen Sofasessel Spiele aussuchen und zocken. Klingt toll, oder? Vor allem, weil die Zusatzfunktion kostenlos ist. Doch wie sollte es anderes sein, gibt es noch weitere Haken.

So ist die Zusatzfunktion zunächst nur bis Ende April 2025 kostenlos buchbar. Der zweite Dämpfer? Die Option ist nur für Spieler gedacht. Den Grund dafür betonte der Telekom-Experte Spranger laut „stern.de“ folgendermaßen: „5G SA bringt den allermeisten Kunden noch nichts, wenn man diese Technologie nicht mit einem konkreten Anwendungsfall und den neuen funktionalen Möglichkeiten, die 5G SA bietet, verbindet.“

Dämpfer folgt Dämpfer: 5G+Gaming nur mit einem Handymodell kompatibel

Doch die Liste der Wermutstropfen geht noch weiter: So funktioniert 5G+Gaming (wie es offiziell heißt) nur auf einem bestimmten Handymodell – dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Zwar sollen weitere Modelle folgen, doch für Nutzer älterer Modelle sieht es eher schlecht aus. Grund dafür ist, dass ein bestimmter Technologiechip in den Endgeräten fehlt. Und zu guter Letzt ist die für 5G+ notwendige Technik noch nicht überall in Deutschland verfügbar.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Für alle, die das Upgrade nutzen wollen, bleibt wohl nur der Kauf des richtigen Handys oder sich in Geduld üben. Und wenn alles nichts hilft – Brettspiele sind auch eine tolle Unterhaltung und dafür braucht man nicht einmal Internet.