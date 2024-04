Heftiges Erdbeben erschüttert Taiwan ++ Hunderte Verletzte, mehrere Tote ++ Deutsche in Tunnel eingeschlossen

Taiwans Ostküste wurde am Mittwochmorgen (3. April) von einem schweren Erdbeben erschüttert. Laut Wetterbehörde wurde in der japanischen Provinz Hualien eine Bebenstärke von 7,2 gemessen.

Das heftige Erdbeben in Taiwan hatte für Anwohner schwere Folgen. Laut aktuellen Angaben sollen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen sein, mehr als 700 Personen wurden verletzt. Auch zwei Deutsche sollen unter den Opfern des schweren Naturereignisses sein. Sie sollen derzeit im Chongde-Tunnel im Taroko-Nationalpark eingeschlossen sein. Zu ihrem Zustand machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Taiwan: Schockierende Aufnahmen

Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter an. Nach offiziellen Angaben liegt die Zahl der getöteten Opfer derzeit bei sieben, die Zahl der Verletzten bei 736. Über 70 Menschen sollen sich derzeit noch in Gebäuden der am stärksten betroffenen Stadt Hualien befinden. Durch das Erdbeben sollen sie in ihren Wohnungen und Häusern eingeschlossen worden sein.

Ein Erdbeben erschüttert Taiwan. Foto: dpa

Die Insel an der Ostküste Taiwans zählt mehr als 23 Millionen Einwohner. Das Erdbeben, das nach US-Messangaben sogar bei einer Stärke von 7,4 gelegen haben soll, zog mehrere Nachbeben nach sich. Bilder und Video-Aufnahmen zeigen dramatische Szenen. Zahlreiche Wohnhäuser stürzten durch das heftige Beben ein oder gerieten in bedrohliche Schieflage.

Der öffentliche Nahverkehr auf der Schiene wurde in mehreren großen Städten der Insel eingestellt. Auch der Strom musste in der überwiegenden Mehrheit der Haushalte für einige Stunden abgestellt werden.

Schlimmstes Erdbeben seit 1999!

Ein ähnlich starkes Erdbeben gab es in der japanischen Region zuletzt 1999. Diese hatte damals 2400 Tote zur Folge. Aktuell wird die Insel von weiteren Nachbeben heimgesucht. Der Grund für die immer wieder auftretenden Beben: Die Insel liegt am Rand zweier tektonischer Platten.

Doch es drohte am Mittwoch noch weiteres Ungemach: Die taiwanischen und japanischen Behörden gaben nach den Erdstößen am Morgen Tsunami-Warnungen aus. Die Bewohner der betroffenen Inseln wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Nach wenigen Stunden konnten die Warnungen wieder aufgehoben werden. (mit dpa)