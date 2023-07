Mit dieser Werbung hat sich eine Subway-Filiale aber so was von ins Aus katapultiert, dass es den Kunden wahrhaft den Appetit verdirbt. Einige drohen sogar schon mit einem Boykott. Sie wollen nie wieder in dem Fast-Food-Restaurant essen.

Grund dafür ist ein Spruch, der bis vor Kurzem noch an der Subway-Filiale prangte. Der spielte mit äußerst schwarzem Humor auf ein kürzliches Unglück an. Und das alles nur, um die hauseigenen Sandwiches an den Mann – oder die Frau – zu bringen.

Subway-Filiale polarisiert mit Werbung – „Geschmacklos“

Auf Twitter kursiert zurzeit ein Foto einer Subway-Filiale in Rincon/Georgia (USA), auf deren Außenschild dieser Spruch steht: „Unsere Subs implodieren nicht“. So nennt das Unternehmen seine Sandwiches. Hierzu musst du wissen, „Subs“ bedeutet im Englischen auch U-Boote. Damit spielt die Fast-Food-Kette auf das kürzlich verunglückte Titanic-U-Boot an und versucht, das Unglück für Werbung zu nutzen. Äußerst geschmacklos, wie die Kunden finden.

„Nicht nur, dass es geschmacklos ist, es ist einfach nur traurig“, schreibt eine Nutzerin zum Foto. „Mach es besser, Subway.“ „Feuert den Verantwortlichen!“, fordert sofort ein Nutzer. Dazu sei eine Entschuldigung ja wohl ebenfalls angebracht. „Super rücksichtslos“, findet er die Aktion. „Ich werde nie wieder dort essen“, sagt deshalb ein anderer. „Es ist geschmacklos und respektlos gegenüber den Familien, die ihre Geliebten verloren haben.“

Subway erntet Shitstorm

„Geld mit dem Leid anderer zu machen, ist immer eine schlechte Idee“, meint auch ein abgeklärter Nutzer. Allerdings können sich ein paar andere in den Kommentaren den ein oder anderen Witz nicht verkneifen. So einige mögen eben den schwarzen Humor der Subway-Filiale. Obwohl einer zumindest anmerkt, dass der Spruch eventuell etwas zu früh kam. Jetzt einen Titanic-Witz zu reißen, wäre okay, weil es lange genug her sei. Doch das U-Boot-Unglück liegt längst nicht so weit zurück.

RTL hat derweil bei Subway nachgefragt, wie nun mit dem Thema umgegangen wird. Als Reaktion darauf heißt es, dass man bereits mit dem Franchisenehmer in Kontakt stehe. Zudem hätte die Kette hier klargestellt, dass „diese Art von Kommentar in unserem Geschäft keinen Platz hat“. Als direkte Maßnahme wurde das Schild bereits entfernt. Ob der Fall noch weitere Konsequenzen haben wird, ist derweil unbekannt.