Sparkasse, Volksbank & Co: Kunden sollten dringend ihr Girokonto checken – der Grund ist ernst

Das eigene Girokonto ist vielen Menschen (zurecht) heilig. Der Deutsche kümmert sich um sein Geld und sein Vermögen. Umso wichtiger ist es, sein Girokonto bei der Sparkasse, Volksbank und Co. genauestens im Blick zu behalten. Denn wie so oft gibt es auch in Sachen Banken einige Tipps und Tricks.

Oftmals vertraut man der einen Bank, bei der man schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten ist. Doch manchmal lohnt es sich auch bei Sparkasse, Volksbank und Co. mal genau hinzuschauen, wie die jeweiligen Konditionen bei der eigenen Bank sind.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Deshalb solltest du dein Konto checken

Das klassische Girokonto ist die Quelle für den Alltag. Ob Lohn, schnelle Überweisungen oder alltägliche Ausgaben – alles geht von diesem Konto ab und auf dieses Konto drauf. Das Tagesgeldkonto hingegen ist für das Sichern des Geldes, da man nicht allzu viele andere Möglichkeiten hat und dort oftmals kleine Zinsen bekommt. Festgeldkonten sind hingegen langfristig gedacht, dort bekommt man oftmals noch höhere Zinsen. Hier legt man eine jeweilige Summe für eine bestimmte Zeit an, ohne – in der Regel – darauf zugreifen zu können.

Naturgemäß soll man einen Großteil seines Vermögens ablegen, schließlich ist der Drang höher, das Geld auszugeben, wenn es auf dem normalen Girokonto liegt. Allerdings sollte man alle drei Konten regelmäßig auf verschiedene Faktoren prüfen: Wie hoch sind die Kontogebühren, wie hoch (oder niedrig) sind die Zinsen für mein Konto und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, aus meinem Geld ohne große Mühe und Risiko noch mehr herauszuholen?

Wichtige Tipps für das eigene Konto

Einige Experten haben zuletzt mehrfach Tipps zur „richtigen“ Kontoführung gegeben – ganz gleich, ob man bei der Sparkasse, Volksbank oder einer anderen Bank ist. „Ich würde etwa das Doppelte der monatlichen Ausgaben dort liegen lassen und alles andere zur Seite legen“, rät Sebastian Schick, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Biallo zu dem normalen Girokonto.

„Einen Tag vor dem Gehaltseingang sollten möglichst noch 1.000 Euro Guthaben drauf sein. Den Rest kann man zum Monatsende abräumen und anlegen“, erklärte hingegen Finanzberaterin Stefanie Kühn.