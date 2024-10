Sparkasse, Volksbank & Co: Kartenzahlung statt Bargeld? Dann solltest du DIESEN Fehler zwingend unterlassen

Seit Jahren gehört es zu unserem Alltag: Das Bezahlen mit der Karte ist mittlerweile die gängigste Bezahlmethode. Hier in Deutschland sieht man an den Kassen vorrangig EC-Karten von Sparkasse, Volksbank und Co. statt des klassischen Bargelds.

Allerdings verstecken sich bei der klassischen EC-Karte auch einige Fallen, die viele Kunden von Sparkasse, Volksbank & Co. gar nicht auf dem Schirm haben. Vor allem einen Fehler sollte man dringend vermeiden.

Sparkasse, Volksbank & Co: Hohes Bußgeld bei falscher EC-Karten-Entsorgung

Heutzutage besitzt fast jeder eine EC-Karte. Spätestens mit der Corona-Pandemie hat sich diese Bezahlmöglichkeit etabliert. Wie beispielsweise der Personalausweis läuft auch die EC-Karte irgendwann ab. Oft ist der Zeitpunkt direkt neben der IBAN auf der Vorderseite zu finden.

Sollte die eigene Karte abgelaufen sein, sollte man sich nicht nur rechtzeitig um eine neue Karte kümmern. Man sollte auch bei der Entsorgung der alten Karte einige, wichtige Dinge beachten. Bei einer falschen Entsorgung droht ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Auf keinen Fall gehört die Karte in den klassischen Hausmüll. Durch den integrierten Chip in der Karte wird die Karte zum Elektrogerät. Dementsprechend darf man sie nicht in den normalen Hausmüll werfen. Dies ist gesetzlich verboten und kann ein saftiges Bußgeld von über 2000 Euro nach sich ziehen. Die Höhe des Bußgeldes variiert je nach Bundesland.

Zerschneidung vor Entsorgung empfohlen

Statt die EC-Karte in den Hausmüll zu werfen, sollte man die Karte bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgeben, die oft bei Wertstoffhöfen oder auch bei der Sparkasse, Volksbank & Co. zu finden sind. Diese Sammelstellen recyceln die Karten umweltgerecht, wodurch wertvolle Materialien wiederverwendet werden können.

Da auf der Karte eine Menge persönlicher Informationen zu finden sind, solltest du die abgelaufene Karte zerschneiden und alle Informationen unkenntlich machen. So stellst du sicher, dass mögliche Betrüger die Daten nicht missbrauchen können.