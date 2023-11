Sparkasse: Online-Banking-Kunden erhalten Kündigungsmail – was sie jetzt auf keinen Fall tun sollten

Kunden der Sparkasse, aufgepasst: Es sind wieder fiese Betrüger am Werk. Und sie wollen nur eins: Dein Geld! Wenn du eine bestimmte Mail erhältst, solltest du sofort stutzig werden.

Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um an die Daten oder an das Geld von Sparkassen-Kunden zu kommen. Doch nicht nur Kunden des Kreditinstituts sind betroffen. Auch bei Whatsapp treiben die Kriminellen ihr Unwesen oder verschicken dubiose Mails an Paypal-Kunden. Mittlerweile wird es immer schwerer, die Fake-Mails von den echten Mails der Unternehmen zu unterscheiden.

+++Sparkasse: Große Änderung an Automaten! So können Kunden jetzt Geld abheben+++

Bei dieser Betreffzeile müssen Sparkassen-Kunden auf der Hut sein

Und auch Sparkassen-Kunden müssen aktuell wieder ganz genau hinsehen, wenn sie elektronische Post bekommen: Aktuell werden betrügerische E-Mails im Namen der Sparkasse verbreitet. Die E-Mails haben Betreffzeilen wie „Neue Nachrichten in Ihrem Elektronischen Postfach.“. Das berichtet die Sparkasse auf ihrer Webseite.

Ebenfalls interessant: Sparkasse ist es nicht mehr: Beliebteste Bank der Deutschen überrascht

Unter Vorwänden, die vermeintlich mit einem Kündigungsauftrag deines Sparkassenkontos im Zusammenhang stehen, wird versucht, dich zum Aufruf einer betrügerischen Web-Seite (Phishing-Seite) zu bewegen. Dort werden deine Online-Banking Zugangsdaten, sowie die Daten deiner Kreditkarte erfragt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch Vorsicht: Gib keine Daten auf den Phishing-Seiten ein! Diese könnten ansonsten von Betrügern missbraucht werden, um betrügerische Zahlungen durchzuführen. Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe warnt darum dringend vor diesen E-Mails. Sofern du bereits Daten auf den Phishing-Seiten eingegeben hast, solltest du dich sofort bei der Sparkasse bezüglich Sperrung deines Online-Banking-Zugangs sowie deiner Sparkassen-Kreditkarte melden. Bleibt nur zu hoffen, dass noch nicht allzu viele Kunden auf die fiese Masche hereingefallen sind…