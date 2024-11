Sparkassen-Kunden in Gefahr – es geht um dein Geld

Du bist Kunde bei der Sparkasse? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn deine persönlichen Daten und dein Geld sind in Gefahr!

Aktuell sollten Kunden der Sparkasse ganz genau hinschauen, wenn eine Mail ins Postfach flattert. Es könnte sich dabei um eine fiese Phishing-Mail handeln, warnt der Verbraucherschutz!

Sparkassen-Kunden müssen vorsichtig sein

Die Mail soll dich dazu verleiten auf einen gefährlichen Link zu klicken. Dabei wirst du sogar mit deinem korrekten und vollständigen Namen angesprochen, was die Mail täuschend echt wirken lässt. Der Betreff der Mail lautet: „Mitteilung: Änderung konnte nicht durchgeführt werden“.

Anschließend wird in der Mail außerdem behauptet, dass ein Einschreiben zur Anpassung von Vertragsstrukturen nicht zugestellt werden konnte, da die hinterlegte Adresse angeblich nicht mehr aktuell sei. Deswegen sollst du auf einen Link in der Mail klicken und deine Infos auf einer externen Seite aktualisieren.

Sparkasse: So erkennst du die Phishing-Mails

Doch das solltest du natürlich unter keinen Umständen tun! Auch, wenn diese Mail nicht voller Grammatik- und Rechtschreibfehler ist, wie sonst bei Betrugs-Mails üblich, ist die Nachricht klar als Phishing zu erkennen. Wer genau hinschaut, erkennt aber, dass die Absender-Adresse keine offizielle E-Mail-Adresse der Sparkasse hat. Außerdem sollte der enthaltene Textlink mit dem Titel „Zum Prozess“ Kunden ebenfalls zum Nachdenken anregen.

Dass Betrüger versuchen an deine Daten und somit auch an dein Geld zu kommen, passiert nicht selten. Immer wieder versuchen fiesen Betrüger unschuldige Sparkassen-Kunden abzuzocken. Deswegen solltest du niemals deine Daten einfach so herausgeben und immer genaustens überprüfen, wer der Absender ist – so bist du auf der sicheren Seite.