Sparkasse mit neuer Option für Kunden – doch die Sache hat einen Haken

Da gucken aber viele Kunden der Sparkasse in die Röhre! Die Sparkasse mit ihren rund 40 Millionen Kunden will immer mehr Digitalisierung anbieten. Eine komfortable und intuitive App ist für das tägliche Banking und Kontogeschäft das A und O. Jetzt will die Sparkasse ihrer App ein Update verpassen.

Dafür sollen neue Funktionen für mehr Ordnung sorgen. Im Beschreibungstext des aktuellen Updates erweiterten die Entwickler demnach mehrere praktische Features sowohl für Apple- als auch für Android-User. Es gibt demnächst eine Einnahmen- und Ausgabenübersicht sowie einen Finanzplaner.

Sparkasse mit neuer Option für Kunden

Eine automatisierte Auswertung der Finanzen soll Kunden auf Wunsch eine Kontostandsprognose für künftige Termine anzeigen. Auf Apple-Smartphones ordnet die App die erfolgten Umsätze automatisch bestimmten Kategorien zu. Ziemlich praktisch, möchte man meinen. So kann man sich anzeigen lassen, wie viel man für Haushalt, Freizeit, Geschenke, Miete und andere Lebensbereiche ausgibt.

Doch es gibt einen dicken Haken. Denn die Sparkasse-App listet genau dieses Feature auf der Android-Version eben NICHT auf! Bittere Nachricht also. Doch nicht nur das. Wiederum nur in iOS-Betriebssystemen kann man bestehende Überweisungsvorlagen gezielt durchsuchen. Dabei synchronisiert die Sparkasse diese mit den hinterlegten Daten, die in der Browser-Version sind.

Immerhin können auch Android-User die Startseite der App individuell bestücken und nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Einige neue Funktionen gab es bereits in der Desktop-Version der Sparkasse. Jetzt kommen sie endlich auch aufs Handy. Für Apple-User lohnt sich also das Update definitiv mehr als für Android-Nutzer…