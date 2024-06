Sparkasse: Kunde kann nicht glauben, was ihm beim Geld wechseln passiert – „Frech und dreist“

Kaum zu glauben, was einem Kunden der Sparkasse jetzt in einer Filiale in Thüringen passiert ist. Der Mann wollte einfach nur sein Geld wechseln. Dieser fromme Wunsch, der für den Kunden zum Urgeschäft jeder Bank zählt, wurde ihm einfach verwehrt.

Im Gespräch mit unserem Partnerportal THÜRINGEN24, schildert er seinen unglücklichen Besuch bei der Sparkasse. Er nennt es „Frech und dreist“.

Sparkasse: Kunde überrascht von Reaktion

Das Geld wechseln gehört bei den Banken genau so dazu wie beispielsweise bei Verkehrsbetrieben die Fahrzeuge. Entweder tauscht man Münzen in Geldscheine oder Geldscheine in Münzen. Als Sparkassen-Kunde sollte das Geld wechseln in einer Filiale also kein Problem sein, oder etwa doch?

Für Nils aus Thüringen war es ein großes Problem. Er wollte seine Geldscheine in Münzen wechseln lassen, aber das Unterfangen scheiterte kläglich. Davon erzählte er im Gespräch mit unserem Partnerportal THÜRINGEN24.

Beim Geld wechseln folgt die große Enttäuschung

Damit er seine Geldscheine in Münzrollen tauschen konnte, ist der Thüringer extra zur Sparkassen-Filiale in Suhl (Thüringen) gefahren. Als er dort ankam, packte er seine Geldscheine aus und erwähnte sofort, dass er Kunde der Sparkasse sei. Als der Bankberater aber auf seine Debitkarte schaute, folgte die große Enttäuschung.

„Das geht nicht. Dafür müssen Sie Kunde der Sparkasse Rhön/Rennsteig sein. Sie sind Kunde der Sparkasse Hildburghausen“, soll der Mitarbeiter gesagt haben.

Der Thüringer konnte nicht glauben, was ihm da gesagt wurde. „Das ist sehr lästig und nervig. Ich finde es frech, dass das Urgeschäft einer Bank, das Tauschen von Währungen beziehungsweise das Tauschen von Geld mir verwehrt wurde. Tut mir leid, da bleibt es bei mir stehen“, lässt sich Nils im Gespräch mit unserem Partnerportal THÜRINGEN24 aus. „Ich finde das frech und dreist“, erzählte er weiter.

Aber warum kann ein Sparkassen-Kunde nicht bei jeder Sparkassen-Filiale sein Geld wechseln lassen? Unser Partnerportal THÜRINGEN24 hat nachgefragt.