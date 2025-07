Nach sieben Zinssenkungen in Folge hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erstmals pausiert. Die drei Zinssätze, darunter der für Sparkasse, ING & Co. relevante Einlagenzins, bleiben bei 2,0 Prozent.

Als Grund nannte die EZB das „außergewöhnlich unsichere“ internationale Umfeld. Doch was heißt das für Kunden von Sparkasse, ING und Co. und die Zinsen?

Das müssen Kunden von Sparkasse, ING und Co. wissen

Die Inflation liegt inzwischen nahe am Ziel von zwei Prozent, während sich Preisdruck und Lohnanstiege abschwächen. Allerdings beeinflussen Handelskonflikte, wie US-Präsident Trumps Zolldrohungen, weiterhin die Unsicherheit. Spannungen im Zollstreit könnten Preise und Wirtschaft erschüttern, was auch Sparkasse, ING & Co. betreffen dürfte.

Experten rechneten mit einer Pause bei Zinsanpassungen, auch wegen laufender Verhandlungen zwischen der EU und den USA. Die EZB gab keine klare Prognose ab: „Die Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen.“

Zinslage betrifft zahlreiche Kunden

Nach Pandemie und Ukraine-Krieg musste die EZB die Inflation durch starke Zinserhöhungen kontrollieren. Seit Juni 2024 signalisiert eine Zinswende sinkende Leitzinsen, was für Sparkasse, ING & Co. wichtig ist. Trotz der Lockerung bleibt die Zinslage ein zentrales Thema für Banken und Sparer. Sparer könnten sich jetzt über niedrige beziehungsweise nicht steigende Zinsen ärgern, während Kreditnehmer und Unternehmen die schwierige Abschätzung zukünftiger Finanzierungsbedingungen belasten dürfte.

Aktuell sind der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,15 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent. Sparkasse, ING & Co. beobachten diese Entwicklungen genau, da sie direkte Auswirkungen auf Kredit- und Sparangebote haben. Zukünftig bleiben EZB-Entscheidungen datenabhängig und beeinflussen weiterhin das wirtschaftliche Umfeld.

