Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt ihrem Lockerungskurs treu und senkte erneut die Leitzinsen, wie „Handelsblatt“ berichtet. Der Einlagensatz, an dem Banken wie Sparkasse, ING & Co ihre Konditionen ausrichten, liegt jetzt bei 2,0 Prozent. Diese Entscheidung überrascht nicht, da die Inflation in der Euro-Zone bereits auf 1,9 Prozent gefallen ist.

Es ist bereits die achte Zinssenkung seit Beginn der Zinswende vor einem Jahr. Banken wie Sparkasse, ING & Co orientieren sich stark an den EZB-Maßnahmen. Die Senkungen wirken sich direkt auf Spar- und Kreditzinsen aus. Die Märkte hatten fest mit diesem Schritt gerechnet, da die Inflation das EZB-Ziel von zwei Prozent unterschritten hat.

Sparkasse und Co.: EZB-Zinsentscheid steht fest

Die Zinswende begann im Juni 2024 bei einem Einlagensatz von 4,0 Prozent. Seitdem geht der Trend abwärts, lediglich im Juli letzten Jahres gab es keine Anpassung. Marktakteure erwarten, dass die Zentralbank im Verlauf des Jahres weitere Zinsschritte unternimmt. Auch für Sparkasse, ING & Co sind diese Aussichten entscheidend.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde erläutert die aktuellen Beschlüsse heute ab 14.45 Uhr in einer Pressekonferenz. Besonders interessant für Investoren und Banken wie Sparkasse, ING & Co ist, ob Lagarde eine mögliche Zinspause in Aussicht stellt. Die nächste Sitzung im Juli könnte die letzte Entscheidung vor der Sommerpause sein.

