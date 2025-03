Sparkasse, ING & Co.: Kunden stöhnen – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Kunden der Sparkasse, ING und Co. können es nicht mehr hören! Die Entwicklungen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) nehmen einfach kein Ende. Schon wieder wurde an den Zinsen geschraubt.

Mittlerweile zum sechsten Mal wurde an der Zinsschraube gedreht. Gerade für Kunden der Sparkasse, ING und Co., die erst kürzlich eine größere und längerfristige Investition in Form eines Kredits auf sich genommen haben, schlagen jetzt die Hände überm Kopf zusammen!

Sparkasse, ING und Co.: EZB mit Zinswende

Denn statt weiter rauf ist der Einlagenzins weiter gesunken – dieses Mal um 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins liegt bei mittlerweile 2,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank mitteilte. Doch was bedeutet das konkret für Kunden der Sparkasse, ING und Co.?

Die Geldinstitute in Deutschland geben die Zinsänderungen laut „Focus Online“ an die Kunden weiter. Doch das könne mit Verzug passieren. Kunden der Sparkasse, ING und Co. können sich so erst in den kommenden Wochen oder Monaten dank der niedrigeren Zinsen über günstigere Kredite freuen. Wer vorhat, ein Haus, ein Auto oder ein anderes größeres Investment zu tätigen, sollte also bis zur Zinswende bei seiner Bank warten.

Auch wer zum Überziehen seines Girokontos neigt, kann jetzt mit Vorteilen des Zins-Sinkflugs rechnen. An anderer Stelle müssen Kunden jetzt aber stöhnen.

HIER folgt für Kunden böses Erwachen

Denn der sinkende Leitzins bedeutet auch niedrigere Renditen für Tagesgeld und Festgeld. Wer vorhatte, sein Erspartes bei der Sparkasse, ING oder einer anderen Bank anzulegen und zu vermehren, sollte damit besser noch bis zur nächsten Zinswende warten.

Laut aktuellen Zahlen des Vergleichsportals „Verivox“ haben bereits nach den letzten Leitzinssenkungen 80 Prozent der Banken ihre Sparzinsen gesenkt. Ob der Sinkflug der Zinsen, den Kunden der Sparkasse, ING und Co. jetzt erleben, noch weiter andauern wird, ist laut Experten unklar.

Es zeichnen sich allerdings erste Prognosen ab, dass gerade Kredite sich in nächster Zeit weiter vergünstigen könnten. Geduld könnte sich dann bei vielen auszahlen!