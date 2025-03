Sparkasse mit Änderung bei der EC-Karte – es geht um deine PIN

Sparkassen- und Bankkunden wird eines immer und immer wieder gepredigt: Gib niemals deine PIN-Nummer weiter. Noch nicht einmal an deinen Bankberater oder Familie und Freunde! Denn sie ist der Schlüssel um Transaktionen wie Bargeld abheben und Überweisungen tätigen mit der EC-Karte auszuführen.

Wenn Sparkassen-Kunden eine neue EC-Karte beantragen, dann können sie ihre PIN entweder behalten oder sie bekommen eine neue PIN per Post. Es wurde bislang sogar immer dazu geraten, sich die PIN im Kopf einzuprägen und den Brief wieder zu vernichten. Das ist jetzt aber nicht mehr nötig, denn es gibt eine neue Alternative bei der Sparkasse.

Sparkasse führt digitale PIN-Verfügbarkeit ein

In der Regel behalten Verbraucher ihre EC-Karten so lange, bis diese verloren oder kaputt geht. Deshalb könnte es gut sein, dass vielen Sparkassen-Kunden ein neuer Service noch gar nicht aufgefallen ist. Denn seit Anfang des Jahres verschickt die Sparkasse nicht mehr nur PIN-Briefe, sondern stellt die vierstelle Ziffer auch digital bereit.

+++ Commerzbank: Störung! Kunden können kein Online-Banking nutzen +++

35 Jahre lang war das nicht möglich, doch nun tut sich was in Sachen Digitalisierung. Neben der Nachhaltigkeit hat diese Alternative auch noch einen weiteren Vorteil: keine Wartezeit mehr. Denn Sparkassen-Kunden können ihre digitale Geheimzahl sofort nach der Kartenbestellung abrufen und müssen nicht mehr warten, bis der PIN-Brief bei ihnen eintrudelt. Über drei Wege kann die PIN nun digital abgerufen und eingesehen werden: über das Online-Banking, per Sparkassen-App oder die App Mobiles Bezahlen.

Noch mehr aktuelle und spannende Themen:

Doch nach wie vor gilt: Sollten Betrüger die PIN kennen, dann herrscht Alarmbereitschaft. Aber nicht nur in diesem Fall sollten sich Kunden Sorgen um ihr Konto beziehungsweise ihr Geld machen. Zahlreiche Betrugsmaschen sind im Umlauf und vor einer warnt die Sparkasse ihre Kunden nun besonders (hier mehr dazu).