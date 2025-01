Sparkasse, Deutsche Bank & Co.: Kommt jetzt der Bargeld-Schock? Kunden zittern am Automaten

Die Kosten, die am Geldautomaten auf die Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und anderen Kreditinstituten zukommen, sind oft unübersichtlich. Und am Ende sehen die Betroffenen erst auf ihrem Kontoauszug, wie viel sie für das Abheben von Bargeld am Automaten bezahlt haben.

Hinzu kommt, dass es keine einheitliche Obergrenze für Abhebegebühren gibt. Dann noch die zunehmenden Filialschließungen, der fortschreitende Abbau von Geldautomaten – Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank & Co. habe es nicht leicht. Kein Wunder, dass sich ein beängstigendes Gerücht nach wie vor hält.

Sparkasse, Deutsche Bank & Co: Pauschale beim Geldabheben?

Einem Gerücht nach, das seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken kursiert, soll noch in diesem Jahr eine pauschale Gebühr beim Abheben am Geldautomaten erhoben werden. Ein Faktencheck der Verbraucherzentrale und Bankenverbände enttarnt dies jedoch als falsch. So sagen letztere deutlich: „Die Banken und Sparkassen in Deutschland werden keine pauschalen Entgelte für Bargeld-Abhebungen einführen“.

Es bleibt dabei, dass sich die Gebühren weiter nach dem Kontomodell der Bank, der Karte und dem jeweiligen Geldautomaten richten. Außerdem muss der Automat die anfallenden Gebühren anzeigen. Alternativ sind sie auch in den Leistungen des eigenen Kontos nachzulesen. Dort finden Kunden Angaben zu eigenen und fremden Geldautomaten sowie für das Abheben im Ausland oder in Fremdwährung.

Sparkasse, Deutsche Bank & Co: Kostenlose Alternative zum Automaten

Einige Banken ermöglichen es ihren Kunden auch, bei eigenen oder fremden Geldautomaten kostenlos Bargeld abzuheben. Beispielsweise können ING-Kunden an allen Automaten 50 Euro oder mehr ohne Gebühr bekommen. Andere Banken bieten Kunden ebenfalls das kostenlose Geldabheben bei ihren eigenen Automaten an.

Doch eine kostenlose Alternative, die unabhängig von allen Banken funktioniert, ist das Abheben im Supermarkt oder Discounter. Hier wird jedoch ein meist geringer Mindesteinkaufswert vorausgesetzt, sodass man das Geldabheben am besten mit dem Wocheneinkauf verbindet. (mit dpa)