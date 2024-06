Sparkasse packt Details aus: Neues Bezahlsystem kommt – das müssen Bank-Kunden jetzt beachten

Die Welt wird immer digitaler – daran müssen wir uns gewöhnen. Zugegeben, in vielen Bereichen ist das auch wirklich praktisch. Die Sparkasse und viele andere Banken kommen nun mit einem neuen Bezahlsystem um die Ecke.

Doch wird uns das wirklich das Leben erleichtern oder stecken auch Tücken dahinter? Das Startdatum ist auf jeden Fall schon bald.

Sparkasse wird deutlich: Neues System kommt

Wir berichteten bereits über das neue Bezahlsystem „wero“ (hier mehr dazu). Doch bis vor Kurzem hieß es noch, dass das Ganze Ende Juni starten soll. Nun ist klar: Die Einführung wird ab dem 2. Juli laufen. Ausgewählte Banken wie die Sparkasse, aber auch Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Deutsche Bank bieten ihren Kunden ab diesem Zeitpunkt eine Zahlung mit „wero“ an, heißt es bei „chip.de“.

Und was kann man damit anstellen? Ganz einfach: Mit dem neuen Bezahlsystem können Kunden der Sparkasse und anderen Banken simpel und unkompliziert von Handy zu Handy bezahlen. Das System soll europaweit funktionieren und wird als echter Meilenstein für den europäischen Zahlungsverkehr bezeichnet.

Europa möchte unabhängiger werden

Doch Moment mal, hast du dafür nicht schon PayPal? Ja, klar. Aber PayPal ist eben ein US-Konzern. Und mit „wero“ möchte man nun ein europäisches Bezahlsystem etablieren, um Europa damit finanziell unabhängiger zu machen.

Dass sich jede Menge große Banken wie die Sparkasse daran beteiligen, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht wird sich das neue Bezahlsystem ja schon bald bei uns durchsetzen und uns so ein komfortables neues Tool für Zahlungen in ganz Europa an die Hand geben.