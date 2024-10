Sparkasse gibt kein Bargeld mehr raus – Kunden sollen stattdessen HIERHIN

Zu Beginn des Monats herrscht bei Sparkasse, Deutsche Bank und anderen Geldhäusern in der Regel Hochbetrieb. Denn viele Kunden haben gerade ihre Gehälter überwiesen bekommen und verteilen das Geld gleich weiter an Vermieter, Energieversorger und Co.

Viele Kunden heben sich auch gern einen Teil ihres monatlichen Budgets in Bar ab, um auf dem Markt oder beim Bäcker ihre Einkäufe zu erledigen. Doch eine Sparkasse muss ihre Kunden jetzt enttäuschen.

Sparkasse kann kein Bargeld mehr ausgeben

Wer Anfang Oktober bei der Sparkasse an Volme und Ruhr Bargeld abheben wollte, wurde in vielen Fällen enttäuscht. Denn einige der rund 90 Geldautomaten waren nach Angaben des Geldinstituts leergelaufen, andere wegen einer Störung außer Betrieb. Daran ließ sich so schnell auch nichts ändern.

Denn das für solche Situationen zuständige Unternehmen stand nach Angaben der Sparkasse nicht zur Verfügung: „Aufgrund eines Streiks bei einem Wertdienstleister, der die SB-Geräte der Sparkasse an Volme und Ruhr wartet und befüllt, kommt es leider zu Einschränkungen im Betrieb der Automaten.“

Sparkasse schickt Kunden zu Lidl, Aldi und Co.

Die Sparkasse an Volme und Ruhr bat die Kunden aufgrund der Umstände, „aktuell möglichst mit Karte zu bezahlen oder sich auf anderem Weg mit Bargeld zu versorgen.“ Als alternative Möglichkeit zum Bargeld-Abheben nannte das Geldinstitut die großen Lebensmittelketten wie Lidl, Aldi, Rewe und Co.

Hier können die Kunden nach dem Einkauf an der Kasse auch Geld von ihrem Sparkassen-Konto abheben: „Die Sparkasse arbeitet mit Hochdruck daran, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und bittet um Verständnis für die eventuell entstehenden Unannehmlichkeiten.“