Sparkasse & Co.: Bargeld am Tag der Deutschen Einheit abheben – jetzt wird’s knapp

Die Deutschen lieben ihr Bargeld! Obwohl auch hierzulande das digitale Bezahlen immer mehr Fahrt aufnimmt, möchten viele nicht auf Scheine und Münzen in ihrem Portemonnaie verzichten. Doch das müssen sie jetzt vielleicht. Denn Sparkasse & Co. haben über den bundesweiten Feiertag, den Tag der Deutschen Einheit, und möglicherweise auch darüber hinaus Probleme, die Geldautomaten zu befüllen.

Obwohl es je nach Bank ja relativ hohe Tageslimits gibt, könnten Kunden aktuell mit leeren Händen dastehen. Das klingt für viele sicher beängstigend!

Sparkasse und Co.: Bargeldabheben wird knapp am Tag der Deutschen Einheit

Obwohl die repräsentative „Postbank Digitalstudie 2024“ besagt, dass inzwischen zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland gerne Bank- und Kreditkarten, Smartphones und Co. als Zahlungsmittel nutzen, wollen immer noch viele Menschen nicht auf ihr Bargeld verzichten. Doch aktuell besteht ein großes Problem bei Sparkasse und Co., das das Geldabheben schwierig macht. Vor allem über den Tag der Deutschen Einheit. Denn laut „chip.de“ streiken vielerorts die Geldboten. Somit kommen die Banken nicht nach, die Automaten passend zu bestücken.

Die Warnstreiks sorgen also gerade jetzt dafür, dass das Bargeld knapp wird. Und das, obwohl den Kunden von Sparkasse und Co. ja eigentlich ein relativ hohes Tageslimit zusteht. Je nach Bank und Art des Kontos.

Banken haben eigentlich hohe Tageslimits

Bei den meisten Sparkassen kann man im Normalfall zwischen 500 und 1.000 Euro täglich abheben. Volksbank-Kunden können sogar zweimal am Tag bis zu 1.000 Euro vom Geldautomaten holen. Auch bei der Deutschen Bank geht es bis zu 1.000 Euro rauf. Die Commerzbank ermöglicht das Geldabheben sogar bis zu 2.000 Euro täglich und bei der Postbank sind es wieder 1.000 Euro.

Doch was sollen diese Limits überhaupt? Sie wurden aus Sicherheitsgründen eingeführt. Bei einem Verlust der Bankkarte kann so der mögliche finanzielle Schaden begrenzt werden, wenn Fremde versuchen, an dein Geld zu kommen. Also eigentlich eine gute Idee. Blöd nur, wenn die Automaten bei Sparkasse und Co. am Tag der Deutschen Einheit gar kein Geld mehr ausspucken.

