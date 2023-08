Sparkasse mit großer Änderung – Kunden sind machtlos

Die Sparkasse hat große Pläne – und für deren Umsetzungen müssen sich die Kunden für einige Zeit einschränken. So kommt es zu einer Fusion zwischen zwei Sparkassen. Die Umstellung sorgt dafür, dass viele Services der Sparkasse für Kunden nicht erreichbar sein werden.

Sparkasse: Kunden können Konto nicht wie gewohnt nutzen

Über einen Hinweis in der Sparkassen-App kündigt das Geldinstitut die Umstellung an, die zu einer Fusion der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen zu Grunde liegt. Dabei werden die Kunden bereits vorgewarnt: Aufgrund der technischen Umstellung von Konten, Online-Banking-Zugängen und weiteren Systemen zum 20.8.2023 kann es an dem genannten Wochenende vom 18. bis zum 20. August zu zahlreichen technischen Einschränkungen kommen, die alle Kunden beider Häuser betreffen.

Konkret könnten Verfügungen am Geldautomaten ab Freitagnachmittag (18. August) bis Sonntag (20. August) nur zeitweise nicht oder nur eingeschränkt möglich sein – sowohl bei allen Banken und Sparkassen im Inland, als auch im Ausland. Zudem kann auch die Zahlung mit der Sparkassen-Card, also der Debitkarte, zeitweise nur eingeschränkt oder gar nicht möglich sein.

SB-Terminals und Kontoauszugsdrucker sind für die Kunden das gesamte Wochenende über nicht verfügbar – auch das Online-Banking, das Online-Brokerage und die Sparkassen-App stehen Verbrauchern beider Institute an dem Wochenende nicht zur Verfügung.

Sparkasse: Diese Möglichkeit bleibt Kunden noch

Auch das Geldabheben am Automaten sowie Zahlen mit der Sparkassen-Card ist weltweit nur eingeschränkt möglich, teilt das Unternehmen mit. Auch Abhebungen von SB-Spar-Konten am Geldautomaten sind an dem Wochenende nicht möglich.

Aber: Kreditkarten (darunter auch die Mastercard X-Tension) funktionieren uneingeschränkt. „Kunden können dieses daher als Alternative nutzen. Voraussetzung ist, dass die Kunden die PIN ihrer Kreditkarte kennen“, heißt es in dem Schreiben.

Kunden der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen müssen zudem beachten, dass die SB-Geräte des Instituts schon ab dem 16. August bis zum Ende der Umstellung nicht verfügbar sind – Einzahlungen sind daher nicht möglich.

Laut Sparkassen lohnen sich die vorübergehenden Einschränkungen für die Kunden aber: Das fusionierte Institut unter dem Namen „Kreissparkasse Köln“ ermöglicht diesen „ein breiteres Leistungsspektrum“.