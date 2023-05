Sindelfingen: Schüsse in Mercedes-Werk ++ Zwei Tote ++ Mann (53) festgenommen

Schüsse in einem Mercedes-Werk in Sindelfingen!

Großeinsatz der Polizei am Donnerstag (11. Mai)! In Sindelfingen (Baden-Württemberg) fielen Schüsse in einem Mercedes-Werk . Dabei wurden zwei Menschen getötet, hieß es am frühen Mittag. Zuvor war nur von einem Toten die Rede.

Sindelfingen: Schüsse in Mercedes-Werk

Die zuständige Polizei Ludwigsburg bestätigte auf Twitter, dass Schüsse gefallen seien und ein Mensch getötet wurde. Ein weiterer sei schwerverletzt worden. Um 11.22 Uhr folgte die Meldung, dass auch der zweite Mann gestorben sei. Beide Toten seien 44 Jahre alt.

Das Mercedes-Werk in Sindelfingen. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner

Mittlerweile konnte der Täter gefasst werden, die Hintergründe sind noch unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der 53 Jahre alte Verdächtige gegen 7.45 Uhr die Halle und schoss auf die besagten zwei Personen. Mitarbeitende des Werksschutzes setzten den Tatverdächtigen in der Halle fest und übergaben ihn an die Polizei, die ihn widerstandslos vorläufig festnahm.

Verdächtiger (53) soll Einzeltäter sein

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht bei den Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen von einem Einzeltäter aus. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag. Ein 53-jähriger Mann ist festgenommen worden. Weitere Details zur Tat, den Opfern oder zum Verdächtigen wollte er nicht nennen. Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der festgenommene Verdächtige solle zu Tat und Motiv vernommen werden.

Laut „Bild“ soll der Angriff gezielt gegen einen Teamleiter gerichtet gewesen sein. Diese Informationen sind noch nicht bestätigt. (mit dpa)