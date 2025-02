Dieses Bundesland hat das schönste Wetter

Wenn es um das schönste Wetter in Deutschland geht, scheiden sich oft die Geister. Doch welches Bundesland hat denn wirklich das schönste Wetter? Welches Bundesland darf sich wirklich mit den meisten Sonnenstunden, der angenehmsten Durchschnittstemperatur und der geringsten Niederschlagsmenge rühmen?

Um die Frage zu beantworten, welches Bundesland das schönste Wetter hat, schauen wir in die Wetterdaten des Jahres 2023. Denn die liefern klare Antworten, und verraten dir, welches Bundesland im Rennen um das schönste Wetter ganz vorne liegt.

Wetter in Deutschland: Hier scheint die Sonne am meisten

Es ist ja schon sonnenklar, dass die Sonne einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob wir Wetter allgemein als angenehm empfinden. Daher lohnt sich zunächst ein Blick auf die Sonnenstunden der Bundesländer. Die Sonnenstunden sind ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, das Bundesland mit dem schönsten Wetter zu küren. Ein Blick auf die Wetterdaten zeigt, dass Baden-Württemberg und Bayern in Sachen Sonne schon mal ganz vorne mit dabei spielen.

Beide Bundesländer kommen im Jahr 2023 auf beeindruckende 1.855 Sonnenstunden. Damit scheint die Sonne hier mehr als in den meisten Bundesländern. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 1.764 Sonnenstunden. Auch das Saarland und Berlin können mit 1.835 beziehungsweise 1.830 Sonnenstunden fast mit den Spitzenreitern mithalten. Wer viel Sonne genießen möchte, scheint in Süddeutschland oder der Hauptstadtregion eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Aber auch Mecklenburg-Vorpommern lockt mit 1.810 Sonnenstunden – perfekt für alle, die ihren Sommer an der Ostseeküste verbringen möchten. Aber Moment mal! Der Sonnenschein trügt!

Was bedeutet „schönstes Wetter“ im Bundesland?

Für „schönstes Wetter“ braucht es schließlich noch mehr als nur viel Sonnenschein. Schönstes Wetter wird im Allgemeinen oft durch sonnige Tage, milde Temperaturen und vielleicht gerade genug Regen, um Dürre zu vermeiden, charakterisiert. Im Wettbewerb um das Bundesland mit dem schönsten Wetter müssen wir also auch noch andere Kriterien betrachten.

Die Niederschlagsmenge verrät uns, wie oft wir im jeweiligen Bundesland den Regenschirm auspacken müssen. Und hier zeigt sich: Mecklenburg-Vorpommern ist mit einer Niederschlagsmenge von 685 Litern pro Quadratmeter nicht nur ein sonnenreiches, sondern auch das trockenste Bundesland 2023. Wer also den Regen eher meiden möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

Schönstes Wetter ohne Regen: In diesem Bundesland bekommst du es

Jedoch blieb Mecklenburg-Vorpommern trotz der Trockenheit in jenem Jahr nicht vor extremen Wetterereignissen verschont. So kam es im Oktober etwa zu einer schweren Sturmflut, die die Küste heimsuchte. Im Unterschied dazu hatten Berlin und Rheinland-Pfalz 2023 etwas weniger mit solch extremen Wetterlagen zu kämpfen und kamen mit 790 Litern pro Quadratmeter beziehungsweise 910 Litern pro Quadratmeter relativ gut weg.

Das sieht im Saarland wieder ganz anders aus: Mit satten 1.135 Litern pro Quadratmeter ist hier bundesweit der meiste Niederschlag gefallen. Auch Bayern hat mit 1.005 Litern pro Quadratmeter eine recht hohe Niederschlagsmenge zu verzeichnen. Baden-Württemberg liegt irgendwo dazwischen. Mit 980 Litern pro Quadratmeter sind die Regentage hier zwar nicht selten, aber auch nicht überwältigend.

Temperatur in Deutschland: Milde Bundesländer punkten

Die Durchschnittstemperatur spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn es um das schönste Wetter in den Bundesländern geht. Wer es gerne mild mag, für den ist das Saarland buchstäblich der Hotspot der Nation: Mit einem durchschnittlichen Jahreswert von 11,5 Grad Celsius hat das kleine Bundesland im Südwesten das wärmste Klima aller Bundesländer. Knapp dahinter folgt Berlin mit 11,3 Grad. Deutschlandweit lag die Durchschnittstemperatur übrigens bei 10,6 Grad Celsius.

In Bayern hingegen war es mit nur 10,3 Grad Celsius ein wenig frischer. Zugegeben: Die teils extremen Temperaturen auf der Zugspitze verhageln dem sonst so sonnigen Bundesland den Schnitt. Gerade nachts und im Winter wird es auf Deutschlands höchstem Berg richtig frostig. So wurden dort 2023 gleich zweimal Tiefstwerte von -20,9 Grad gemessen, und im Januar 2024 sogar eisige -22,3 Grad. Solche Extremwerte wirken sich natürlich deutlich auf die bayerische Durchschnittstemperatur aus, was dem Bayern ein wenig zu Unrecht den Titel zum Bundesland mit dem schönsten Wetter streitig macht.

Dank der Mühe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen unserer Redaktion umfängliche Daten vor, die den Jahresbericht von 2023 mit aufschlussreichen Zahlen ergänzen. Denn da zeichnet sich tatsächlich ein etwas anderes Bild. Du solltest wissen, dass Bayern im Sommer nämlich richtig glänzt! Mit einer durchschnittlichen Maximaltemperatur von 22,1 Grad liegt das Bundesland im Sommer 2023 sogar knapp über dem bundesweiten Schnitt von 22 Grad Celsius. Hier machen sich dann also doch die zahlreichen Sonnenstunden bemerkbar. Dagegen zeigt sich der Freistaat im Winter eben von seiner anderen Seite.

Im Winter bringt es Bayern gerade mal auf eine durchschnittliche Maximaltemperatur von 2,6 Grad Celsius. Damit gehört Bayern im Winter ganz klar zu den kälteren Regionen Deutschlands. Nur noch übertroffen von Thüringen, wo es mit 2,5 Grad minimal kälter ist. Aber auch das ist im Grunde kein Wunder, schließlich prägen auch hier Gebirgsregionen das Klima. Der Jahresdurchschnitt der Maximaltemperatur in Bayern liegt bei 12,6 Grad, was im Vergleich zum deutschen Durchschnitt von 12,95 Grad tatsächlich nur leicht darunterliegt. Andere Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen kommen im Schnitt auf nur 12,3 Grad, während es an der Nordsee in Schleswig-Holstein mit 12,2 Grad sogar noch kühler ist.

Das schönste Wetter: In diesen Bundesländern findest du es

Wenn man nun die verschiedenen Wetterfaktoren – Sonnenstunden, Niederschlagsmenge und Durchschnittstemperatur – kombiniert, zeichnet sich ein klarer Favorit für das Bundesland mit dem schönsten Wetter ab. Mit 1.830 Sonnenstunden, einer moderaten Niederschlagsmenge von 790 Liter pro Quadratmeter und einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 11,3 Grad Celsius bietet Berlin nahezu perfekte Wetterbedingungen. Kein Wunder, dass Berlin als eines der sonnigsten Bundesländer gilt. Aber hat Berlin auch das schönste Wetter?

Baden-Württemberg und Bayern punkten nämlich ebenfalls mit vielen Sonnenstunden. Jedoch gibt es dort auch überdurchschnittlich viele Regentage, die das Empfinden für das schönste Wetter Deutschland doch noch etwas trüben. Mecklenburg-Vorpommern beeindruckt hingegen mit wenig Regen, ist jedoch kühler und sonnentechnisch im Vergleich zu den anderen drei Bundesländern etwas abgeschlagen. Das Saarland kann neben Sonnenschein mit seiner hohen Durchschnittstemperatur beeindrucken: Die höchste in ganz Deutschland! Aber auch hier das gleiche Spiel: Die hohe Niederschlagsmenge bremst das Saarland im Rennen um Titel „Bundesland mit dem schönsten Wetter“ aus.

Fazit: Berlin ist das Bundesland mit dem schönsten Wetter

Die Daten sprechen eine klare Sprache: Berlin hat 2023 das schönste Wetter der Bundesländer in Deutschland. Mit vielen Sonnenstunden, angenehmen Temperaturen und einer Niederschlagsmenge, die sich im Rahmen hält, ist das Bundesland ideal für Sonnenanbeter. Doch auch andere Bundesländer, wie Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern, haben ihren ganz eigenen Wettercharme.

Wo auch immer du dich aufhältst, mit einem Blick auf die aktuellen Wetterdaten und der richtigen Vorhersage bist du bestens gewappnet – egal ob für Sonnenschein oder einen gelegentlichen Regenschauer.

Top 6 Bundesländer mit dem schönsten Wetter 2023

Bundesland von A-Z Sonnenstunden Niederschlagsmenge

in l/m² Jahres-

Durchschnittstemperatur

in Grad Celsius Baden-Württemberg 1.855 980 11 Bayern 1.855 1.005 10,3 Berlin 1.830 790 11,3 Mecklenburg-Vorpommern 1.810 685 10,2 Rheinland-Pfalz 1.800 910 11,1 Saarland 1.835 1.135 11,5 Deutschland 1.764 958 10,6 Quelle: Jahresbericht 2023; Deutscher Wetterdienst (DWD)

