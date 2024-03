Anschlag in Russland: Zahl der Toten steigt weiter an ++ Terrorgruppe IS bekennt sich ++ Festnahmen!

In Russland hat es Schüsse in einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau gegeben. Ermittler sprechen derzeit von mehr als 90 Toten und über 150 Verletzten. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte am Freitagabend (22. März) Aufnahmen von einem großen Brand in der Crocus City Hall in der Stadt Krasnagorsk.

Dort lief zu diesem Zeitpunkt ein Konzert. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie bewaffnete Maskierte in Tarnkleidung in den Saal stürmen und um sich schießen. Russlands zentrales Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines „Terrorakts“ auf. Das teilte die Behörde im Nachrichtendienst Telegram mit. Laut russischen Medien ist zudem ein Feuer nach dem Schusswaffenangriff ausgebrochen. Der Veranstaltungsort wurde evakuiert.

++ Hier kannst du den Newsblock aktualisieren ++

Zahl der Festnahmen, Toten und Verletzten steigt

Samstag, 23. März:

9.30 Uhr: Die Zahl der festgenommenen Tatverdächtigen wurde mittlerweile nach oben korrigiert. Demnach wurden mindestens elf Festnahmen gemeldet. Auch die Zahl der Toten und Verletzten wird immer weiter nach oben korrigiert. Demnach sollen mindestens 93 Menschen bei dem Anschlag ums Leben gekommen sein. Auch mindestens drei Kinder sollen unter den Tote sein. Mindestens 150 Personen sollen bei dem bewaffneten Angriff verletzt worden sein.

Die Behörde rief die Menschen auf, Blut für die Verletzten zu spenden. Es wurden mehrere Stellen dafür eingerichtet.

9.10 Uhr: Nach Angaben des Parlamentsabgeordneten Alexander Chinstein hat es zwei Festnahmen nach dem Anschlag bei Moskau gegeben. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sei mit Waffen im Inneren im Gebiet Brjansk gestoppt worden, teilte Chinstein in seinem Telegram-Kanal am Samstag mit.

Russland: Bewaffnete erschießen Konzert-Besucher

07:13 Uhr: Genauere Angaben zu den Tätern oder den Hintergründen der Tat sind bislang völlig unklar. Viele andere Länder, sowie auch die EU, bekunden ihre Anteilnahme.

06:12 Uhr: Schon im Vorfeld der Russland-Wahl (15. bis 17. März) rief die US-Botschaft ihre Bürger in Russland auf, größere Menschenansammlungen zu meiden. Die britische Regierung übernahm die Warnung auf ihrer Webseite für Hinweise zu Auslandsreisen. „Die Botschaft verfolgt Berichte, wonach Extremisten unmittelbar bevorstehende Pläne haben, große Versammlungen in Moskau anzugreifen, darunter auch Konzerte“, heißt es in einer Sicherheitswarnung, die an amerikanische Bürger herausgegeben wurde. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.

04:33 Uhr: Inzwischen steht fest: Neben den 150 Verletzten ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 60 gestiegen. Munition der verwendeten Waffen wurde sichergestellt.

Terrorgruppe IS bekennt sich zu Anschlag

Freitag, 22. März:

23:09 Uhr: Die Zahl der Verletzten sei inzwischen auf knapp 150 gestiegen. Darüber hinaus ist weiterhin von mindestens 40 Todesopfern die Rede.

23:02 Uhr: Laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Rovosti seien die Attentäter vorerst entkommen.

Ein Anti-Terror-Gardist vor dem brennenden Gebäude. Foto: IMAGO/SNA

22:23 Uhr: Die Terrorgruppe IS hat sich zu dem Anschlag bekannt. Die Terroristen schrieben am Freitag (22. März) auf Telegram, dass IS-Kämpfer „eine große Zusammenkunft am Rande der russischen Hauptstadt Moskau“ angegriffen hätten. Das russische Außenministerium hat den Angriff ein „blutiges terroristisches Attentat“ genannt. „Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen“, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa im Telegram.

Weißes Haus: Kein Hinweis zur Ukraine

22:14 Uhr: Die Ukraine habe absolut nichts mit dem Anschlag zu tun, versichert Mychailo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Weiße Haus teilte mit, es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine Verbindung in die Ukraine. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington. Man könne noch nicht viel zu den Details mitteilen, rate aber zu diesem frühen Zeitpunkt eindringlich von der Annahme ab, dass es eine Verbindung zur Ukraine gebe.

Mehr News:

20:34 Uhr: Spezialkräfte des russischen Anti-Terror-Kommandos sind vor Ort, auch etliche Rettungskräfte sind zugegen. An dem berühmten Gebäude waren lodernde Flammen zu sehen und eine riesige Rauchwolke. Das Dach soll eingestürzt sein.

20:12 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB sprach von mehr als 100 Verletzten und über 40 Todesopfern. Das zentrale Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen Terrorakts auf.

19:11 Uhr: Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte erstmals Aufnahmen von der brennenden der Crocus City Hall, in der zu diesem Zeitpunkt ein Rockkonzert lief. In den Videos waren Schüsse zu hören. (mit dpa & AFP)