Zucchini-Lasagne mit Lachs: In 20 Minuten vorbereitet

Makkaroni Auflauf Rezept für ordentliche Köche

Dafür brauchst du (für 4 Personen):1 AubergineSalz und Pfeffer300 g gekochte Makkaroni12 Scheiben Kochschinken6 Eier250 ml Sahne20 g gehackte Petersilie1 gehackte Knoblauchzehe150 g geriebenen MozzarellaSo geht es:Schneide die Aubergine in dicke Scheiben und beriesele sie anschließend mit etwas Salz.Nun legst du die gekochten Makkaroni dreilagig in eine Kastenform. Auf diese legst du eine Schicht aus Auberginen-Scheiben.Jetzt rollst du die Schinken-Scheiben zusammen und fertigst daraus eine Schicht. Es folgt eine weitere Schicht Makkaroni, Aubergine und Schinken. Den Abschluss bilden weitere Nudeln.Jetzt gibst du Eier, Sahne, Petersilie und Knoblauch in eine Schüssel, salzt und pfefferst die Zutaten gut und mischst sie. Gib die Menge in die Kastenform und streue den Käse obendrauf.Gebacken wird der Auflauf bei 160 °C für 60 Minuten.Damit sich die Eimasse besser verteilt, kann man diese auch schrittweise nach jeder Schicht hinzugeben. Zum Servieren stürzt du die Nudeln vorsichtig aus der Form und schneidest den Auflauf in Scheiben. Die Schichten kannst du auch noch mit anderen Zutaten ergänzen. Zucchini und Karotten zum Beispiel lassen sich ebenfalls perfekt in Scheiben schneiden.