Cremiges Philadelphia-Hähnchen mit Frischkäse: leckeres Wohlfühlgericht

Parmesan Hähnchen mit Mozzarella und Parmesan überbacken - Rezept für ein knuspriges Abendessen

Dieses Rezept kombiniert knuspriges Hähnchen mit Tomatensauce und lässt es mit Mozzarella und Parmesan überbacken. Superlecker!Dafür brauchst du (für 1 Portion):75 g Spaghetti2 EL Olivenöl1 TL gehackte PetersilieSalz und Pfeffer1 HähnchenbrustMehlEiPaniermehlÖl zum Braten150 ml Tomatensoße20 g geriebenen Parmesan40 g geriebenen MozzarellaSo geht es:Koche die Spaghetti in Salzwasser gar. Fülle die abgetropften Spaghetti in eine Pfanne um und erhitze sie kurz mit Olivenöl, Petersilie und je einer Prise Salz und Pfeffer.Würze als Nächstes die Hähnchenbrust mit etwas Salz und Pfeffer. Nun wird sie paniert. Dafür wälze sie der Reihe nach in Mehl, Ei und Paniermehl. Brate die Hähnchenbrust nun in heißem Öl beidseitig aus. Da sie bald im Ofen gebacken wird, ist es nicht nötig, sie vollständig durchbraten zu lassen.Streiche die Tomatensoße auf das Hähnchen und bestreue es mit Parmesan und Mozzarella. Bei 180 °C Umluft wird es für 10 Minuten im Ofen überbacken.Du findest den Artikel hier: http://www.leckerschmecker.me/parmigiana/?&ref=yt