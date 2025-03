Dieses Rezept für Ofensuppe mit Baguette ist perfekt für viele Gäste

Du stehst vor dem Dilemma, zahlreiche hungrige Gäste satt machen zu müssen und weißt nicht weiter? Kein Problem – eine einfache Ofensuppe könnte die Lösung sein! Sie benötigt nur einige wenige Zutaten und etwas Zeit zur Vorbereitung. Sobald alles im Ofen ist, kannst du dich entspannen, denn das Gericht gart selbständig. Rechtzeitig zur Feier ist die Suppe fertig zum Genießen.

Rezept für einfache Ofensuppe mit frischem Baguette

So einfach war ein Rezept schon lange nicht mehr. Das hier ist keine klassische Suppe, für die du lange in der Küche stehen musst. Hier darfst du einfach alles zusammenwerfen und dann für zwei Stunden im Ofen alleine lassen. Dafür werden die Zutaten geschnippelt – hier kannst du natürlich variieren, je nachdem, was dir oder deinen Gästen gut schmeckt.

Die festen und flüssigen Zutaten landen dann zusammen in einem ofenfesten Gefäß und werden im Ofen gar. Nach zwei Stunden hast du eine fertige, cremige und würzige Suppe für ungefähr 10 Personen.

Dabei kannst du es natürlich belassen, die Suppe macht auf jeden Fall satt. Besonders gut schmeckt sie allerdings mit einem warmen Baguette. Aber auch das geht ruckzuck. Dafür mischst du die trockenen Zutaten mit der Hefe und vermengst alles mit lauwarmem Wasser zu einem glatten Teig. Lass den Teig für ungefähr zwei Stunden ruhen, damit er schön aufgehen kann. Danach teilst du alles in zwei gleiche Teile und formst die Baguettes auf dem Backblech. Dann nur noch mit einer Schale Wasser für ca. 25 bis 30 Minuten in den Ofen und fertig sind deine selbst gemachten Brote.

Kompliziert ist eben nicht immer besser. Manchmal sind die einfachen Rezepte die besten! Probiere die Ofensuppe doch mal aus und ernte damit Komplimente von deinen Gästen. Noch mehr Partyrezepte gefällig? Kein Problem, hier sind 10 einfache Snack-Ideen, die jedes Fingerfood-Buffet bereichern. Wie wäre es außerdem mit diesem Hingucker: eine Camembert-Blume als perfekter Party-Snack. Diese pikanten Blätterteig-Happen sind super einfach und auch der Renner auf jeder Feier! Probiere die leckeren Sachen doch mal aus!