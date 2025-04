Blitzkuchen: Dieser saftige Kokosmilchkuchen macht nur 10 Minuten Arbeit

Diese 4 Crêpes werden dich um den Verstand bringen. Bei der Füllung flippen alle aus!

Als Crêpes werden hauchdünne französische Eierkuchen bezeichnet, die hierzulande am liebsten mit Nuss-Nougat-Creme oder Konfitüre bestrichen verspeist werden. Doch es gibt auch herzhafte Alternativen, die mit den süßen Varianten durchaus mithalten können.

Dafür brauchst du:

Für die Spinatmischung:
Öl zum Anbraten
1/2 Zwiebel
2 gehackte Knoblauchzehen
150 g Blattspinat

Für die Crêpes:
160 g Mehl
4 Eier
1 TL Salz
375 ml Milch

Außerdem:
4 Scheiben Käse
4 Scheiben Schinken
4 Spiegeleier
kleingeschnittenen Schnittlauch

So geht es:

1.) Schneide eine halbe Zwiebel in Streifen und brate sie zusammen mit den gehackten Knoblauchzehen und dem Blattspinat an.

2.) Verrühre für den Crêpeteig Mehl, Eier, Salz und Milch miteinander. Gib etwa eine Kelle (ca. 60–75 g) davon in eine Crêpepfanne und backe einen dünnen Eierkuchen von beiden Seiten goldbraun. Wiederhole das Ganze, bis du vier Crêpes hast.

3.) Brate vier Spiegeleier. Gib etwas von der Spinatmischung auf die Mitte der Crêpes. Lege dann je eine Scheibe Käse darüber und bedecke sie wiederum mit etwas von der Spinatmischung. Lege nun je eine Scheibe Schinken obenauf und bedecke auch sie mit der Spinatmischung. Toppe das Ganze mit je einem Spiegelei.

4.) Falte die Crêpes nun zu vier kleinen Taschen.

5.) Backe die gefüllte Crêpes für 5 Minuten bei 180 °C Umluft und bestreue sie abschließend mit Schnittlauch – fertig!

Guten Appetit!