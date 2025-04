Kartoffelsuppe mit Würstchen: ein herzhafter Klassiker

Kartoffelsuppe mit Würstchen gehört zu den absoluten Klassikern der deutschen Küche und ist bei vielen Familien ein fester Bestandteil des Herbst- oder Wintermenüs. Sie ist nicht nur lecker und sättigend, sondern auch vielseitig und lässt sich mit einfachen Zutaten im Handumdrehen zubereiten. Sie heizt dir an grauen Herbstnachmittag so richtig ein!

Kartoffelsuppe mit Würstchen: zu Recht beliebt

Kartoffelsuppe mit oder ohne Würstchen ist in vielen Ländern der Welt bekannt, aber in Deutschland hat sie einen ganz besonderen Stellenwert. Früher war sie vor allem in bäuerlichen Haushalten beliebt, weil sie günstig und sättigend ist. Kartoffeln, die Hauptzutat der Suppe, sind seit jeher ein Grundnahrungsmittel und können auch im Winter gut gelagert werden.

Auch heute noch ist die Kartoffelsuppe ein beliebtes Gericht, weil sie einfach und gleichzeitig so wandelbar ist. Je nach Region gibt es unterschiedliche Versionen: Mancherorts werden Speck oder Schinken anstelle von Würstchen verwendet oder der Suppe Linsen hinzugefügt. Gern wird die Kartoffelsuppe sogar komplett püriert und mit Sahne verfeinert, um ihr eine besonders cremige Konsistenz zu geben.

Auch diese Kartoffelsuppe mit Würstchen kannst du nach Herzenslust variieren. Statt Sellerie und Lauch kannst du zum Beispiel Pastinaken, Kürbis oder Kohlrabi verwenden. Lass für eine vegetarische Variante die Würstchen einfach weg oder ersetze sie durch eine pflanzliche Alternative. Wer es gerne etwas deftiger mag, kann die Suppe mit kross gebratenen Speckwürfeln garnieren. Oder du fügst am Ende einen Schuss Sahne oder Crème fraîche hinzu, um die Suppe noch sämiger zu machen. Lecker!

