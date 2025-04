Gefüllte Paprika wie bei Oma: blitzschnell aus dem Airfryer

Das sind unsere 4 allerbesten Suppen zum Nachkochen!

Den ganzen Artikel zum Video gibt es hier: http://www.leckerschmecker.me/suppenkasper/?&ref=yt1.) Chorizo-SuppeDafür brauchst du:etwas Öl250 g Chorizo, in halbierten Scheiben1 gewürfelte Zwiebel1 Karotte, in halbierten Scheiben200 g fein gewürfelte Kartoffeln250 g Sauerkraut500 ml Brühe250 ml SahnePfefferPaprikapulvergemahlenen KümmelSo geht es: Brate die Chorizo in einem Topf mit heißem Öl an. Füge die Zwiebelwürfel, dann die Karotte zu und gare das Gemüse.Gib die Kartoffelwürfel und das Sauerkraut in den Topf, ehe du mit Brühe und Sahne aufgießt.Pfeffere die Suppe reichlich und gib die weiteren Gewürze hinzu. Schließlich lässt du die Suppe mit geschlossenem Deckel köcheln, bis die Kartoffeln gar sind.2.) BorschtschDafür brauchst du:etwas Öl2 gewürfelte Zwiebeln1 Rote Bete, gewürfelt2 Petersilienwurzeln, in halbierten Scheiben2 Stangen Staudensellerie1 Karotte, in halbierten Scheiben300 g Wirsing, geschnitten50 ml Rotweinessig1 l BrüheSalz und Pfeffer1 Lorbeerblatt1 TL MajoranSo geht es: Erhitze etwas Öl in einem Topf und schwitze die Zwiebeln kurz darin an. Füge dann die Rote Bete, Petersilienwurzel, Staudensellerie und Karotte hinzu.Schwitze das Gemüse weiter für einige Minuten an, ehe du den Wirsing zugibst. Gieße mit Rotweinessig und Brühe auf, dann gib die Gewürze dazu.Mit geschlossenem Deckel lässt du die Suppe nun köcheln, bis das Gemüse weich ist.3.) Kartoffel-Meerrettich-SuppeDafür brauchst du:200 g HackfleischSalzPfefferetwas Öl1 grob gewürfelte Zwiebel350 g gewürfelte Kartoffeln1 geschälten, gewürfelten Apfel600 ml Gemüsebrühe150 ml Sahne2 TL Meerrettich1 Prise ZuckerSalz und PfefferSo geht es: Würze das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer, knete es und forme kleine Hackbällchen daraus.Erhitze Öl in einem Topf, gib Zwiebel, Kartoffel und Apfel zu und gare die Zutaten.Gieße mit der Gemüsebrühe und Sahne auf und bringe die Suppe zum Kochen.Gib Meerrettich und die Gewürze zur Suppe und püriere sie, wenn das Gemüse weich ist.Lege die rohen Hackfleischbällchen in die Suppe und erhitze sie weiter bei geschlossenem Deckel, bis die Bällchen durchgegart sind.4.) SoljankaDafür brauchst du:etwas Öl2 Zwiebeln, in halbierten Ringen200 g Salami, in Streifen200 g Kochschinken, in Streifen1 rote Paprika, in Stiften2 EL Tomatenmark1 l Brühe2 Lorbeerblätter1 EL Kapern3 Essiggurken, in StiftenSalz und PfefferSo geht es: Erhitze Öl in einem Topf und gib Zwiebel, Salami und Kochschinken dazu. Gib die Paprikastifte und das Tomatenmark in den Topf und verrühre die Zutaten gründlich miteinander.Nun kannst du mit der Brühe aufgießen und außerdem Lorbeer, Kapern, Essiggurken, Salz sowie Pfeffer zugeben. Schließe den Topf und köchle die Suppe rund 20 Minuten.Guten Appetit!