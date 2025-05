Brokkoli-Nudel-Pfanne mit Feta: Gesunder Sattmacher

Dass wir große Nudelfans sind, haben wir an der einen oder anderen Stelle bereits erwähnt. Aktuell hat es und die Brokkoli-Nudel-Pfanne mit Feta besonders angetan. Das Gericht ist im Handumdrehen fertig und schmeckt dank cremiger Soße besonders lecker.

Schnelles Gericht: Brokkoli-Nudel-Pfanne mit Feta

Du liebst Nudeln und Brokkoli? Dann verbinde doch mal beides zu einem leckeren Sattmacher-Gericht, das in weniger als einer halben Stunde auf dem Tisch steht. Bissfest gegarte Nudeln treffen hier auf eine cremige Brokkoli-Sahnesoße und würzigen Feta und verwandeln einfache Zutaten in eine leckere Mahlzeit.

Für die Brokkoli-Nudel-Pfanne mit Feta brauchst du Brokkoli, Rigatoni, Sahne, Feta, Knoblauch, Sahne und den Saft einer halben Zitrone. Beginne damit, zuerst den Brokkoli zu waschen, den Strunk und teile sie dann in Röschen. Blanchiere den Kohl in einem Topf mit kochendem Salzwasser und gieße danach das Nudelwasser ab. Fange dabei eine Schöpfkelle Kochwasser auf. Die wird später für die Soße gebraucht.

Pelle auch die Zwiebel und den Knoblauch. Erhitze Öl in einer Pfanne und schwitze beides darin an. Füge die Brokkoli-Röschen hinzu und brate sie ebenfalls mit an. Lösche mit der Sahne ab, würze die Soße und schmecke mit dem Saft einer halben Zitrone ab. Wird diese zu dickflüssig, dann gieße das Nudelwasser zum Verdünnen hinzu. Nun kommen vor dem Servieren noch die Nudeln und der in Würfel geschnittene Feta mit in die Pfanne.

Nudelrezepte müssen nicht kompliziert sein. Hat dir die Brokkoli-Nudel-Pfanne mit Feta geschmeckt, sind unsere Nudeln in Tomaten-Sahnesoße der nächste Tipp fürs Mittag- oder Abendessen. Probiere auch mal die One-Pot-Nudeln mit Mozzarella und Würstchen. Unser Genusstipp: Nudeln mit Feta und Zitrone. Das Gericht ist in nur 15 Minuten fertig und schmeckt wunderbar frisch.