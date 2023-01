Rewe: Filialen testen drastische Entscheidung – neues Angebot direkt wieder eingestampft?

Mitte letzten Jahres entschloss sich Rewe noch neue Wege zu gehen. Die Zeiten, in denen man Wurst, Aufstrich und mit Glück noch Käse in den Märkten des Unternehmens kaufen konnte, sollten vorüber sein.

Denn bei Rewe gibt es seitdem auch vegane Frischetheken, wenn auch erst einmal testweise. Nur scheint es ganz so, als wenn dieser Test nicht überall gut ankommen würde.

Rewe: Kundin ist wie vom Blitz getroffen, als sie DAS hört

Denn wie eine Kundin nun feststellen musste, ist im Rewe-Markt ihres Vertrauens die vegane Version der allseits bekannten Wurst- und Käsetheke quasi über Nacht wieder verschwunden. Entsetzt wendet sie sich daraufhin auf Facebook an das Unternehmen selbst: „Wie froh und dankbar war ich, als letztes Jahr die vegane Frischetheke eröffnet wurde ! Bei “meinem“ REWE-Markt um die Ecke – nicht in der Groß- sondern in der Kleinstadt. Heute höre ich jedoch, dass sie wieder verschwunden ist.“

Natürlich fragt sie sich, woran der augenscheinliche Misserfolg gelegen haben könnte. Sie sieht da ganz klar, die Kunden in der Pflicht. Diese seien ihrer Meinung nach noch zu desinteressiert an einer Ernährung ganz ohne tierische Produkte. Jedoch bittet die Frau im gleichen Atemzug Rewe darum, bloß nicht die ihr so wichtige Thematik zu vernachlässigen und hat selbst bereits einige weitere Ideen statt der Frischetheke in petto.

Vegane Frischetheken einfach wieder verschwunden?

Doch muss dieser Marketing-Strategie der Konzern erst einmal den Riegel vorschieben. Wie Rewe selbst mitteilt, werden die einzelnen Märkte teilweise auch von eigenständigen Kaufleuten unterhalten. Sollten diese sich gegen die vegane Frischetheke entscheiden, könne der Konzern nichts machen.

Ob der vegane Traum einer Frischetheke in der Tat ein Misserfolg für Rewe war, steht überhaupt noch in den Sternen. Wie die Supermarkt-Kette auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, sei man noch immer in der Testphase. Deshalb würde sie auch noch keine Zwischenbilanz zum Kundenverhalten preisgeben. Inwieweit die veganen Frischetheken also fester Teil der Rewe-Filialen werden, steht noch in den Sternen.