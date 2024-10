Rewe-Kunde guckt seinen Einkauf genauer an und ist irritiert – „Hätte ich nicht erwartet“

Viele Kunden achten bei ihren Einkäufen ganz genau auf die Produkte, die sie letztlich in den Einkaufswagen schmeißen. Dabei geht es oft nicht nur um den Preis, sondern auch um nicht unwesentliche Details wie Inhaltsstoffe der einzelnen Lebensmittel von Rewe und Co.

Ein Kunde hat nun besonders genau hingeschaut, dabei ist ihm eine Sache recht schnell aufgefallen. Die aufgeführten Angaben seitens Rewe zu einzelnen Produkten stimmen nicht immer überein.

Rewe: Kunde von verschiedenen Nährwertangaben überrascht

„Ich wollte die Nährwerte vom Rewe Bio Räuchertofu nachschauen, und mir ist aufgefallen, dass die Werte auf der Website anders sind als die auf der Packung, die ich Zuhause habe. Das Design ist aber gleich. Wurde die Rezeptur geändert oder wieso ist das so?“, schreibt ein Rewe-Kunde bei „Reddit“.

Ihm seien diese Unterschiede recht schnell aufgefallen, da er Nährstoffe immer wieder checken würde. Bei dem Tofu sei der Unterschied jedoch so groß gewesen, dass er sich offenbar mit anderen Usern austauschen wollte.

++ Rewe in NRW muss Kontrolleure einstellen – diese Kunden sind schuld ++

Ein anderer User kommentierte den Post und wies den Verfasser daraufhin, dass sich die Nährwertangaben bis zu 50 Prozent von den realen Werten unterscheiden dürfen. Daher gebe es immer wieder abweichende Zahlen auf den Verpackungen im Vergleich zu anderen Angabeorten wie der Website.

Nährwerte werden selten genau gemessen

Bei Nährwerten ist es in der Tat so, dass die genauen Zahlen selten gemessen werden. Oft werden diese auf verschiedensten Datenquellen berechnet und so bestimmt. Darauf macht ein weiterer User den Rewe-Kunden aufmerksam. Dieser reagierte mit großer Verwunderung.

Weitere News:

„So große Abweichungen hätte ich jetzt nicht erwartet. Mir ist das ganze nur aufgefallen, als ich den Tofu in so eine Kalorientracker-App eingescannt habe, und 14 Gramm Protein anstelle der 21 Gramm, die auf meiner Packung stehen, angegeben waren. Stört mich jetzt auch nicht wirklich, habe mich nur gewundert“, betonte der Verfasser des Posts.