Rewe: Kundin blättert durch Prospekt, dann entdeckt sie DIESE peinliche Panne

Als eine Kundin im Rewe-Prospekt blättert, muss sie genau hingucken. Eigentlich sucht die Rewe-Kundin nach Angeboten. Doch plötzlich entdeckt sie eine peinliche Panne. Sie stellt Rewe zur Rede.

Auf Facebook postet die Rewe-Kundin ein Foto vom Prospekt. Dazu ein wütendes Emoji. Auf dem Ausschnitt zu sehen: Vegane Schnitzel vom Anbieter „Valess“. Dazu ist sogar nochmal in groß das Siegel von V-Label.eu abgedruckt. Es soll bestätigen, dass es sich um ein veganes Produkt handelt.

Rewe zeichnet Produkt falsch aus

Aber Moment mal: Das Schnitzel mit ohne Gouda-Füllung ist gar nicht vegan. Rewe reagiert so: „Vielen Dank für den Hinweis. Wir möchten das gerne einmal prüfen lassen. Kannst du uns dafür bitte eine private Nachricht mit der Adresse des Marktes, von dem der Prospekt kommt und deine E-Mail-Adresse schicken? Wir kümmern uns dadrum.“

Eine hitzige Diskussion entfacht im Netz. Wie konnte sich Rewe nur so irren? Ein Nutzer nimmt das Bild des vermeintlich veganen Produkts unter die Lupe. Insgesamt sechs Hinweise sind auf der Packung aufgedruckt. Es ist nicht vegan, es ist vegetarisch!

Mehr als 80 Kommentare

Mehr als 80 Kommentare erntet das Rewe-Prospekt-Bild. Doch die meisten können die Aufregung nicht verstehen. Kommentar: „Wieder so ein Veganer-Ding, was ich nie verstehen werde. Ich glaube, auf der Welt gibt's größere Probleme als das.“ Oder: „Ich frage mich ohnehin, was Veganer im Supermarkt suchen. Geht doch auf die nächste Wiese. Dann braucht ihr euch nicht über Produkte aufregen.“

Nicht nur Rewe, sondern auch Lidl sorgte mit ihrem Prospekt für verärgerte Kunden. Ein Lidl-Kunde entdeckte kürzlich ein kurioses Weihnachtsprodukt.