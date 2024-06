Rewe: Schlager-Sängerin zeigt ihren Bon – Fans fallen vom Glauben ab

Wer kennt es nicht: Der wöchentliche Großeinkauf bei Rewe, Edeka und Co. steht an und beim Blick auf den Bon wird einem erst mal bewusst, wie viel Geld man an der Kasse überhaupt hat liegen lassen.

Schlager-Sängerin Sonia Liebing nahm ihre Fans im Netz nun auch zum Einkauf mit. Doch was anschließend auf ihrer Quittung steht, lässt die Community regelrecht staunen.

Rewe-Kundin bringt ihre Anhänger zum Staunen

Bei Supermarkt-Ketten wie Rewe können sich Kunden nämlich nicht nur mit Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen und Co. eindecken, sondern auch ihr Kleingeld abgeben. Diese Gelegenheit nutzte auch die Musikerin, um den angesammelten Ballast aus Münzen einzuzahlen und dafür eine Gutschrift zu ergattern. Mit der passenden Musik von Abbas Ohrwurm „Money, Money, Money“ schüttete Liebing in ihrer Instagram-Story ihre Groschen also in den „Coinstar“-Automaten.

Dabei stieg der Betrag auf der Anzeige immer weiter in die Höhe. Was am Ende auf dem Bon der Schlager-Bekanntheit stand, war kaum zu fassen: Sage und schreibe 211,19 Euro hatten sich bei Liebing in kleinen Münzen angesammelt. Eine Summe, mit der ein großer Wocheneinkauf problemlos eingetütet werden kann.

Rewe: Beim Geld einzahlen wird Gebühr berechnet

Einen kleinen Haken gibt es an der ganzen Sache dann aber doch noch. Denn beim genauen Hinsehen stellte sich auch heraus, dass Liebing eigentlich sogar 234,67 Euro an Münzen einbezahlt hatte. Der Automat veranlasste jedoch eine Gebühr fürs Wechseln in Höhe von 9,9 Prozent.

Diese Kleinigkeit dürfte die „Nur du schaffst das“-Interpretin allerdings verschmerzen können. Immerhin ist sie nicht nur den Ballast der vielen einzelnen Münzen los, sondern wandelte diesen auch noch in eine beachtliche Summe an Geld um. Der nächsten Shoppingtour steht also nichts mehr im Wege!