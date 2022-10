Rewe, Edeka und Co: Rückruf! Verbotener Stoff in beliebtem Snack gefunden

Rückruf bei Rewe, Edeka und Co! In einem beliebten Fitnessriegel wurde jetzt ein verbotener Stoff entdeckt. Du solltest ihn also nicht verzehren.

Du hast bei Rewe, Edeka und Co. zuletzt einen Fitnessriegel eingekauft? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn: Die Firma Seitenbacher ruft zwei Fitnessriegel mit und ohne Schoko zurück. Das Unternehmen teilt mit, dass erste Analysen darauf schließen, dass der Stoff 2-Chlorethanol enthalten sein könnte!

Rewe, Edeka und Co: Rückruf ist Vorsichtsmaßnahme

2-Chlorethanol ist ein Abbauprodukt von Ethylenoxid. Das ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Bei der aktuellen Maßnahme handelt es sich laut Seitenbacher um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken, heißt es. Die Riegel werden aus vorbeugendem Verbraucherschutz vom Markt genommen.

Betroffen sind folgende Riegel:

Fitness Riegel ohne Schokolade, EAN: 4008391213753

Fitness Riegel mit Schokolade, EAN: 4008391213852

Rewe, Edeka und Co: DAS musst du jetzt tun

Wenn du einer der genannten Riegel hast, sollst du ein Bild des Produkts an die Mail-Adresse verbraucherservice@seitenbacher.de schicken. Dabei nennst du in der Mail deine Kontaktdaten. In der Mail gibst du weiterhin an, ob du einen Gutschein für den Online-Shop oder den Geldbetrag erhalten möchtest. Dann entsorgst du den Riegel oder lässt ihn Seitenbacher per Post zukommen. Das Porto wird dir erstattet.