Rewe, Edeka und Co: Kunde nach Einkauf genervt – “Die üblichen Verdächtigen”

Mittlerweile findet man sie in den meisten Filialen der Supermärkte Rewe, Edeka und Co: Self-Checkout-Kassen (zu Deutsch: Selbstbedienungskassen). Besonders sind diese Kassenalternativen bei denjenigen beliebt, die nur schnell ein paar Kleinigkeiten kaufen und nicht allzu viel Zeit im Laden beim Einkaufen verbringen wollen. Mit niemandem reden müssen, schnell zahlen und raus aus dem Laden. So der Idealfall.

Rewe, Edeka und Co: Selbstbedienungskasse wird zum Ärgernis

Wollen viele Einkäufer die Kassen bei Rewe, Edeka und anderen Supermärkten nutzen, kann es auch an den sogenannten Self-Checkouts zu Schlangen und längeren Wartezeiten kommen. Vor allem in größeren Städten wie Berlin, wo viele Menschen leben und demnach auch zur gleichen Zeit ihre Einkäufe erledigen, dürfte dieses Szenario nicht selten vorkommen.

Gerade wenn ein Kunde extra lange für den Selbstbedienungsvorgang braucht, muss dieser meist genervte bis böse Blicke ertragen. Kommt es dann auch noch zu Komplikationen beim Bezahlvorgang, kann die Stimmung im Kassenbereich schon einmal sinken und sich Ärger unter den Kunden breit machen.

Rewe, Edeka und Co: Supermarktbesuch in Berlin endet in Wutrede

So oder so ähnlich, dürfte das Szenario bei dem Supermarktbesuch eines Berliners gewesen sein, der in einem sogenanntem „Rant“ (zu Deutsch: Wutrede) im Internet endete. Der durchaus lesenswerte Post auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ findet Zustimmung unter anderen „Reddit“-Usern und sorgt für Lacher in der Bundeshauptstadt.

