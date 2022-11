Rewe, Edeka und Co: Kunden verwirrt – weil DAS bald in den Regalen steht

Der Gang in den Supermarkt wird für viele Kunden von Rewe, Edeka und Co. immer mehr zur Herausforderung. Entweder findet man statt seiner Lieblingsprodukte nur gähnende Leere in den Regalen vor, oder man kriegt beim Blick auf das neue Preisschild einen kleinen Herzinfarkt.

Dennoch will ein bekannter Händler jetzt für frischen Wind in den Regalen bei Rewe, Edeka und Co. sorgen und in Zeiten von Energiekrise und Preisexplosionen ein neues Getränk auf den Markt bringen, das Kunden begeistern soll. Doch noch bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist, sorgt es im Netz schon für hitzige Diskussionen.

Rewe, Edeka und Co: Wird DAS zum neuen Kult-Getränk?

Wer den Namen Krombacher hört, wird wohl erst mal nur an eines denken: Bier! Als eine der bekanntesten Brauereien Deutschlands ist der Hersteller, dessen Hauptstandort in NRW liegt, aus den Supermarkt- und Discounter-Regalen nicht mehr wegzudenken.

Seit einigen Jahren startet die deutsche Brauerei aber auch mit alkoholfreien Getränken durch. So ist die Krombacher Fassbrause für Fans von Softdrinks schon längst nicht mehr aus dem Getränkesortiment wegzudenken. Doch nun will der Hersteller mit einem „neuen“ Getränk durchstarten. So neu ist das allerdings gar nicht.

Krombacher will nun ein eigenes Spezi-Getränk auf den Markt bringen. Das Cola-Orange-Mixgetränk aus dem Hause der NRW-Brauerei soll im Frühjahr 2023 an den Start gehen. Doch die Konkurrenz ist groß. Zuletzt standen das Augsburger Brauhaus Riegele, das bereits seit mehreren Jahrzehnten die Markenrechte fürs Spezi besitzt und die Brauerei Paulaner vor Gericht. Der Grund: Zwischen den Herstellern kam es zum „Spezi-Krieg“, weil Paulaner ein eigenes Mix-Getränk mit dem Namen Spezi auf den Markt brachte. Wird Krombacher nun das gleiche Schicksal ereilen?

Rewe, Edeka und Co: Krombacher geht Partnerschaft ein

Nein, denn ganz im Sinne des Sprichworts „Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“ hat Krombacher dem Konkurrenten Paulaner ein Schnippchen geschlagen und mit dem Spezi-Urheber Riegele Partnerschaft geschlossen. Damit will der Bier-Konzern „eine ideale Ergänzung“ seines Sortiments eingehen, wie Krombacher in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Doch bei den Kunden von Rewe, Edeka und Co. stößt das erst mal nicht auf Begeisterung. „Krombacher Spezi? Nein“, ist so etwa der Kommentar eines Nutzers auf Twitter zum neuen Produkt. „Krombacher Spezi klingt in der Theorie erst mal nach Spezi und Sodbrennen“, fällt ein anderer ein hartes Urteil.

Weitere News:

Einige Kunden kommt die Aufmachung der Spezi-Flasche von Krombacher aber auch sehr bekannt vor. „Paulaner Spezi gefällt das“, ist die amüsierte Antwort eines Mannes auf Twitter und lässt damit tief blicken. Denn vergleicht man das Design von Krombacher-Spezi mit dem des Konkurrenten Paulaner, so sehen sich beide zum Verwechseln ähnlich. Das dürfte nicht nur bei den Kunden von Rewe, Edeka und Co. im nächsten Jahr für Verwirrung sorgen, sondern könnte auch der Startschuss für den nächsten Spezi-Krieg sein. Dieses Mal dann zwischen Krombacher und Paulaner.