Rewe, Aldi und Co.: Rekordpreis für alltägliches Lebensmittel! Wer kann das noch zahlen?

Kommen da wieder schwere Zeiten auf uns zu? Nachdem die letzten Jahre für Kunden bei Rewe, Aldi und anderen Supermärkten aufgrund wilder Preisachterbahnen nicht gerade leicht waren, melden Experten jetzt eine neue Hiobsboschaft.

Der Preis für ein beliebtes, ja alltäglich genutztes Lebensmittel steigt immer weiter – und nimmt langsam dramatische Ausmaße an. Verbraucherexperten warnen davor, dass die Entwicklung vielen Kunden von Rewe, Aldi und anderen Händlern sogar das Weihnachtsfest verderben könnte!

Rewe, Aldi und Co.: Butter wird teuer wie nie!

Öfter mal etwas Neues in den Regalen von Rewe, Aldi und anderen Einzelhändlern. Diesmal trifft der Preiswahnsinn im Supermarkt die von den Deutschen geliebte Butter. Aktuell kostet eine 250-Gramm-Packung Butter bei den Discountern wie Aldi satte 2,09 Euro. Zum Vergleich: Im August 2023 kostete ein solcher Batzen Butter gerade einmal 1,30 Euro. Seitdem ist der Preis des Kuhmilchproduktes stetig angestiegen – und ein Ende ist erstmal nicht in Sicht.

Wie „T-Online“ berichtet, gehen Experten sogar noch von weiteren Preissteigerungen aus. „Das wird sicher nicht das Ende sein. Zum Jahresende werden wir wohl neue Rekordpreise sehen“, prognostiziert etwa Hans-Jürgen Seufferlein, Geschäftsführer des Verbands der Milcherzeuger Bayerns. Bis Weihnachten könnte der Preis für Butter demnach so hoch liegen wie noch nie zuvor. Zuletzt war das Lebensmittel vor zwei Jahren so teuer wie noch nie, mit 2,29 Euro pro 250-Gramm-Packung.

Rewe, Aldi und Co.: So kommt es zur Preis-Explosion

In diesem Jahr könnte dieser Preis übertroffen werden. Dahinter stecken mehrere Gründe. Zum einen gibt es einen Rückgang in der Produktion, weil viele Betriebe die Milchviehhaltung aufgrund von gestiegenen Kosten aufgegeben haben – die Nachfrage nach Butter ist aber in Deutschland und generell weltweit gleich geblieben.

Zum anderen sind die Betriebe, die weiterhin Kuhmilchprodukte herstellen, ebenfalls von den gestiegenen Energiepreisen betroffen und legen diese Kosten auf ihre Produkte um. Da diese Entwicklungen in den nächsten Wochen nicht besser werden wird, dürfte der Preis der Butter also noch deutlich stiegen. Gerade für die Weihnachtszeit ist das ungünstig – schließlich wird da besonders viel gebacken und gekocht.