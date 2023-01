Reutlingen: Brand in Pflegeheim fordert zahlreiche Opfer ++ drei Tote

Feuer-Drama in einem Pflegeheim in Reutlingen (Baden-Württemberg)! Bei einem Brand sind am Dienstagabend (17. Januar) drei Menschen ums Leben gekommen. Zehn Menschen seien durch das Feuer in der sozialpsychiatrischen Einrichtung verletzt worden.

Mindestens zwei von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Der Brand sei inzwischen gelöscht worden.

Reutlingen: Drei Tote – zehn Verletzte

In dem Heim sind nach Polizeiangaben rund drei Dutzend Menschen mit psychischen Erkrankungen und gleichzeitigem Pflegebedarf in mehreren Wohngruppen untergebracht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. (mit dpa)

Weitere Infos folgen.