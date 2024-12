Weihnachten & Silvester: Raclette und Fondue waren gestern – diese Alternative wird immer beliebter

An den Weihnachts-Feiertagen sowie am Silvesterabend kommen überall in Deutschland Familie und Freunde zusammen an einen gemeinsamen Tisch. Traditionell greifen viele Menschen zu diesen Anlässen zum Raclette-Grill oder Fondue-Topf.

Raclette und Fondue seit jeher die favorisierte Tischgrill-Variante für solche Anlässe, doch nun gewinnt eine Alternative an Beliebtheit: der Tom Yang.

Alternative zu Raclette und Fondue: Der Tom Yang

Dabei handelt es sich – in Anlehnung an den Hotpot – um einen großen Topf mit rund 50 Zentimetern Durchmesser. Statt einzelner Pfännchen wie beim Raclette wird beim Tom Yang alles gemeinsam in einem Topf zubereitet. Er wird mit einer aromatischen Brühe gefüllt, in der Gemüse und Nudeln gegart werden können. Im Zentrum des Topfs befindet sich zudem eine Grillfläche, auf der Fleisch, Geflügel, Fisch oder auch Tofu angebraten werden können.

Das Besondere am Tom Yang ist das Gemeinschaftserlebnis. Jeder Gast trägt durch Einwerfen von Zutaten in den Topf oder das Grillen auf der Insel zum Mahl bei, was für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Der eine wirft ein Stück Gemüse in die Brühe, der andere fischt es später raus.

Der Tom Yang wird auch in diesem Jahr zu Weihnachten oder Silvester auf vielen Tischen stehen.

Kein „Käse-Koma“ wie beim Raclette

Zudem bietet der Tom Yang die Möglichkeit, im Vergleich zum Raclette deutlich leichtere Gerichte zuzubereiten. Das üppige Raclette-Essen führt oft zu einem regelrechten „Käse-Koma“. Daher empfinden viele Menschen den Tom Yang als eine willkommene Alternative zu Raclette und Fondue und freuen sich über ein geselliges und gleichzeitig weniger schweres Essen während der Festtage.

