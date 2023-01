Postbank lässt Kunden im Regen stehen – „Habe kein Geld mehr“

Die Postbank hat vielen Kunden in den letzten Tagen reichlich Nerven gekostet. Schon vor dem Jahreswechsel hatte das Geldinstitut angekündigt, dass Kunden bis zum 2. Januar kein Geld an den hauseigenen Geldautomaten abheben könne. Außerdem sei zu Beginn des Jahres das Online-Banking nicht möglich.

Hintergrund waren mehrere geplante Systemumstellungen bei der Postbank. Danach sollte eigentlich alles wieder seinen geregelten Gang gehen. Doch einige Kunden erlebten ein Fiasko.

Postbank: Probleme nach Systemumstellung

Nach Angaben der Postbank sollte das Online-Banking eigentlich am vergangenen Montag (2. Januar) ab 14 Uhr wieder möglich sein. Doch zahlreiche Kunden beschwerten sich auch nach Ablauf der Frist über Probleme. Das lag nach Angaben der Postbank an einer „sehr hohen Anzahl von Zugriffen“, wie „T-Online“ aus einem Hinweis auf der Webseite der Bank am Freitagmorgen zitiert. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers habe das Problem allerdings nur kurzfristig bestanden und nichts mit der Systemumstellung zu tun.

Wie aus zahlreichen Beschwerden in den sozialen Netzwerken hervorgeht, sollte es jedoch nicht bei der kurzfristigen Überlastung des Systems nach der Freischaltung bleiben. So monieren einige Kunden, dass sie sich auch Tage danach noch nicht einloggen können. „Ich habe übrigens kein Geld mehr, weil mein Postbank-Girokonto dank IT-Umstellung einfach verschwunden ist“, monierte etwa der Journalist Emran Feroz bei Twitter.

Postbank gibt Kunden wichtige Tipps

Für einige der Probleme hatte die Postbank Zwischenlösungen parat. So sollten Kunden die Login-Seite ihrer Bank immer neu aufrufen und nicht über einen gespeicherten Link in der Lesezeichen-Liste aufrufen.

Wer sein Konto nicht einsehen könne, solle vorübergehend beim Login vor seine ID zwei Gleichheits-Zeichen setzen. „Hier ein Beispiel: ==PostbankID. Damit sollte der Login möglich sein“, heißt es in einer Antwort der Postbank an einen verzweifelten Kunden, der dringend Überweisungen von seinem Geschäftskonto tätigen musste. Mit diesem Tipp konnte der Kunde nach eigenen Angaben wieder auf sein Konto zugreifen.

Außerdem wies das Unternehmen darauf hin, dass mit der Postbank-App kein Geld vom Tagesgeld-Konto auf das Girokonto umgebucht werden könne. Das sei nur im Online-Banking über die Homepage möglich.