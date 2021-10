Postbank: Tiefschlag für Kunden! Jetzt kommt auch noch DAS auf sie zu

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Die Deutsche Bank streicht das Filialnetz ihrer Marke Postbank stärker zusammen als es bisher eigentlich geplant war. Die Zahl der Postbank-Geschäftsstellen soll von 750 auf rund 550 sinken. Und das noch bis Ende 2023! Das sagte der Vertriebschef des deutschen Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, Philipp Gossow der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX.

Schlechte Nachrichten für Postbank-Kunden. Foto: imago / xUtexGrabowskyphotothek.netx

Postbank: Tiefschlag für Kunden

Bisher waren etwa 50 Filialschließungen im Jahr vorgesehen gewesen. „Wir schließen ganz überwiegend Filialen in Städten, so dass unsere Kunden immer noch eine Postbank-Filiale in der Nähe haben“, sagte Gossow.

Das ist die Postbank:

Marke und Name einer Zweigniederlassung der Deutschen Bahn

Hauptsitz: Bonn

Gründung: 1990

Postbank: Auch Arbeitsplätze fallen weg

Für die 550 Geschäftsstellen, die Ende 2023 noch verbleiben, gebe es eine Standortgarantie bis Ende 2024. Besonders bitter: Mit den Kürzungen fallen auch weitere Arbeitsplätze weg.

Davon sind vor allem die Beschäftigten am Schalter betroffen. Zum Umfang der Stellenstreichung wollte sich Gossow nicht äußern. Der Abbau werde aber sozialverträglich umgesetzt.

Bittere Nachrichten also für Kunden und Mitarbeiter. (cf mit dpa)