Penny, Kaufland und Co.: Spezieller Service vor dem Aus? Bei Kunden schrillen alle Alarmglocken

Rewe hat einen drastischen Schritt gewagt. Der Supermarkt stellt zum 1. Juli seine wöchentliche Werbung per Papier ein. Künftig landen keine Rewe-Prospekte mehr in den Briefkästen, Angebote sind nur noch digital einsehbar. Ziehen Penny, Kaufland und Co. jetzt nach?

Wir haben bei Penny, Kaufland und Co. nachgefragt. Gegenüber dieser Redaktion erklären die Supermärkte ihre Werbe-Pläne für die kommenden Jahre.

Penny, Kaufland und Co.: Verschwinden jetzt die Prospekte?

Seit Jahren erhalten die Kunden die gedruckten Prospekte per Post. Die neusten Angebote können sie bequem auf der Couch lesen. Jetzt stellt Rewe diesen Dienst aber ein – aus ökologischen Gründen. Mit dem Verzicht auf Papierwerbung spare Rewe Unmengen an Papier, CO2, Wasser und Energie ein. Rewe-Prospekte sind nun ausschließlich digital in der App oder auf der Homepage abrufbar.

Nachdem Rewe vorlegt hat, fürchten die Kunden nun, dass auch die anderen Supermärkte nachziehen wollen. Kaufland und Penny reagierten nun auf Anfrage dieser Redaktion. Sie haben eine klare Meinung.

Ein Sprecher von Kaufland erklärte gegenüber dieser Redaktion: „Unser Kundenprospekt ist für uns ein wichtiger Kanal, um unsere Kunden einerseits über Angebote und unser Sortiment sowie andererseits über Unternehmensinhalte wie z.B. Nachhaltigkeitsthemen zu informieren. Zudem finden unsere Kunden im Prospekt z.B. auch Wissenswertes über einzelne Produkte.“

Und weiter: „Wir werden unseren Kunden daher selbstverständlich auch weiterhin gerne ein Kundenprospekt sowohl in Print als auch auf unserer Website anbieten und sie darüber hinaus über die Onlinekanäle und App informieren.“

„Nach wie vor eine hohe Bedeutung“

Der Penny Markt, der zur Rewe Group gehört, teilte auf Anfrage mit: „Der klassische, gedruckte Handzettel hat bei PENNY als reichweitenstarkes und wichtiges (Preis-) Kommunikationsmedium im Lebensmitteldiscount nach wie vor eine hohe Bedeutung. Ungeachtet dessen setzt PENNY ebenfalls zunehmend auf den Ausbau der digitalen Angebotskommunikation. Dabei legen wir unser Augenmerk darauf, den Print- und Online-Mediamix nicht nur im Hinblick auf dessen Effizienz, Umfang und Auflage zu optimieren, sondern auch mit Blick auf die ökologischen Aspekte wie den Einsatz von Banderolen statt Plastikverpackungen.“

Die Prospekte von Kaufland und Penny werden also auch künftig in deinem Briefkasten landen.