Penny: Kunde kann es nicht fassen, als er seinen Kassenzettel sieht – „Was stimmt mit euch nicht?“

Mega-Wut bei einem Penny-Kunden! Beim Blick auf den Kassenzettel ist einem Mann jetzt gewaltig die Hutschnur geplatzt. Auf Twitter lässt er seinen Unmut freien Lauf.

Die Konkurrenz zwischen Discountern und Supermärkten wie Penny, Aldi, Netto, Lidl und Rewe ist groß. Jedes Unternehmen will seine Kunden mit der besten Qualität und gleichzeitig auch mit den besten Preisen locken.

Penny: Länge der Kassenbons sorgt für Diskussionen

Doch gute Qualität und niedrige Preise sind wohl nicht alles, auf was die Kunden der Märkte bei ihrem Einkauf so achten. Ein Mann hat jetzt auf Twitter ein Foto seiner Kassenbons geteilt. Ein Detail bringt ihn vollkommen auf die Palme.

Das Bild zeigt zwei Kassenzettel – jeweils von Lidl und von Penny. Bei beiden Discountern hat der Mann die ähnliche Menge an Lebensmitteln gekauft. Doch es ist nicht der Anblick der Preise, der ihn zu diesem Tweet bewegt – es ist die unterschiedliche Länge der beiden Kassenbons!

Penny-Bon ist länger als Lidl-Bon

Der Bon von Lidl ist um einiges kürzer gehalten als der von Penny – und das bei identischer Menge an erworbenen Waren! „Hey, Penny, was stimmt denn bei Euch nicht?“, möchte der Mann von dem Unternehmen wissen. Dazu nutzt er unter anderem die Hashtags #papierverschwendung #umweltsünde und #umweltschutz.

Und mit seiner Meinung scheint er nicht alleine dazustehen. „Das Gedöns nach dem eigentlichen Ende des Kassenbons, ist inzwischen oftmals länger, als der Kassenbeleg selbst. Eine solche Verschwendung noch dazu in Zeiten da Papier immer knapper wird, ist unverantwortlich“, schreibt ein anderer Twitter-Nutzer unter dem Beitrag.

Penny: Menschen sind geteilter Meinung

Doch einige andere können die Aufregung rund um den Zettel einfach nicht verstehen. „Was für unbedeutende Probleme Menschen haben können. Das lange auf dem Zettel ist ein Stellenangebot und Rabatte was ansonsten auf irgendeiner Zeitung gelandet wäre. Beschäftigt euch mit ECHTEN Problemen und nervt nicht mit solchen banalen Dingen“, wird ein User deutlich. Ein weiterer Twitter-Nutzer: „Ich verstehe die Aufregung nicht: 1. Kassenbon an sich ist Papierverschwendung, da diese auch mittlerweile elektronisch aufs Smartphone kommen (z. B. Lidl-App) 2. Jegliches Werbematerial kann als überflüssig angesehen werden.“ Zu dieser Thematik gibt es also ganz unterschiedliche Meinungen…