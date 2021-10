Penny: Kunden schauen sich Sushi im Regal genauer an – „Würde sicher drauf reinfallen“

Mal was ganz Neues bei Penny! Ein Kunde des Lebensmitteldiscounters gönnt sich etwas ganz Besonderes: Sushi.

Doch nicht einfach irgendwelches. Das Produkt der Penny-Eigenmarke ist nämlich komplett vegan.

Penny: Veganer Lachs zum Sushi – „Würde sicher drauf reinfallen“

Das ist doch mal was! Sushi ohne Fisch bekommt du im Supermarkt eher selten. Meist ist dann nur Gurke oder Avocado drin und das kann auf Dauer etwas fade werden. Doch da kommt Penny mit einer spannenden Alternative um die Ecke: Veganer Lachs. So kommen nun auch Veganer in den Genuss eines Lachs-Nigiri – ganz ohne Fisch.

Das Sushi der Penny-Eigenmarke gibt einigen Kunden rätsel auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Dieser Kunde findet die Idee und das Produkt klasse: „Omnomnom! Food for Future von PENNY”. Das gibt einen Daumen noch vom Kunden und einen Facebook-Post samt Foto. Das sorgt bei einigen jedoch für Fragezeichen.

Ein paar Fakten zu Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

„Woraus ist der ‚Lachs‘ und wie schmeckt das?“, will eine Userin wissen. Diese Frage kann der Kunde jedoch nicht so genau beantworten. „Schmeckt wie Lachs“, meint er und hängt ein Bild von der Rückseite der Verpackung mit an.

Demnach ist der vegane Lachs aus einer Mischung mit Tapiokastärke. Die Userin findet das „interessant“ und würde, laut eigener Aussage, „sicher drauf reinfallen“. (mbo)